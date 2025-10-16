Z pięciu browarów w Polsce zamykają już drugi

Grupa Żywiec w obliczu spadku rynku piwa oraz rosnących kosztów i podatków zakończy produkcję w Browarze Namysłów z początkiem 2026 r., a warzenie swoich marek będzie kontynuować w pozostałych browarach. Spółka prowadzi już zaawansowane rozmowy z inwestorami na temat sprzedaży aktywów browaru i jest otwarta na rozmowy z Gminą Namysłów, poinformowała ISBnews dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec Magdalena Brzezińska.

Pracownicy browaru otrzymają pełen pakiet odpraw oraz dodatkowe wsparcie, uzgodnione ze związkami zawodowymi, podała spółka w oświadczeniu na stronie internetowej.

„Zakończymy produkcję na początku przyszłego roku. Nie mamy tu więcej szczegółów do przekazania na ten moment. W browarze pracuje 88 osób” - powiedziała ISBnews Brzezińska.

Równolegle Grupa Żywiec prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorami na temat sprzedaży aktywów browaru, ale ich szczegóły objęte są umowami o zachowaniu poufności.

„Trudno dokładnie określić, kiedy uda się wyłonić nowego inwestora. Te procesy rządzą się swoim rytmem. Nie ujawniamy szczegółów rozmów, bo obowiązują nas umowy o poufności co do zakresu oraz nazw uczestników” - powiedziała też dyrektor.

Pytana o zainteresowanie Gminy Namysłów odkupem aktywów Browaru Namysłów powiedziała: „Jeśli chodzi o Gminę, to nie mogę się za nich wypowiadać. My jesteśmy otwarci na rozmowę z miastem„.

Namysłów podzieli los Leżajska

Wcześniej, w 2024 r., Grupa Żywiec sprzedała brytyjskiej Mycofeast aktywa Browaru Leżajsk, po tym jak w lutym 2023 r. Grupa ogłosiła zamiar reorganizacji produkcji w Polsce i zapowiedziała, że planuje skoncentrować wolumen oraz przyszłe inwestycje w sieci czterech browarów. Oznaczało to zakończenie produkcji w Browarze Leżajsk w czerwcu, co ostatecznie nastąpiło z końcem sierpnia. Grupa podawała wtedy, że Browar Leżajsk zatrudnia 103 osoby, a w 2021 r. uwarzył około 800 tysięcy hl piwa.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce, który należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Heineken N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Elblągu i Namysłowie. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 1991 r. do 2023 r.

Pod względem produkcji w hektolitrach na rynku krajowym w 2024 r. liderem rynku była Kompania Piwowarska z udziałem 31,7 proc., Grupa Żywiec - 31 proc., Carlsberg Polska - 19,6 proc., a browary średnie oraz regionalne i rzemieślnicze - 17,7 proc.

