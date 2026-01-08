Nowa konstytucja. Jeśli "proces destabilizacji państwa" nie zatrzyma się

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w czwartek, że należy podjąć dyskusję nad zmianą konstytucji, która wyeliminuje jej wady. To jest zasadniczy cel dla Rzeczypospolitej – dodał. Strażnik konstytucji, jakim jest prezydent, powinien egzekwować posiadane prerogatywy.

Podczas czwartkowego spotkania z byłym prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki podkreślił, że należy podjąć dyskusję nad zmianą konstytucji.

Chodzi o przyszłość, o pewną klarowność zasadniczego aktu prawnego Rzeczypospolitej, który wyeliminuje już te wady, o których dzisiaj rozmawiamy z perspektywy kilku prezydentów i to jest zasadniczy cel dla Rzeczypospolitej – skonkludował.

Prezydent jako „strażnik konstytucji” powinien egzekwować posiadane prerogatywy i „nie wahać się z nich korzystać w tych zakresach, w których prezydent ma prawo, choćby o prawie weta czy o nominacjach generalskich i oficerskich”.

Duda podkreślił zaś, że w kontekście konstytucji prezydent jest gwarantem ciągłości władzy państwowej.

Chce, aby przyjęta została nowa konstytucja

Prezydent Karol Nawrocki w pierwszym orędziu w sierpniu 2025 r. deklarował, że chce, aby do 2030 r. została przyjęta nowa konstytucja.

Rząd nagminnie łamie konstytucję i wszelkie prawo

Dodał, odnosząc się m.in. do sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i planowanych przez rząd reform, że obecna konstytucja „w ostatnich dwóch latach jest regularnie łamana”.

Nowa konstytucja będzie próbą usystematyzowania tego, co dzieje się w Polsce – podkreślił prezydent, pytany o prace nad nową ustawą zasadniczą w listopadzie.

Dodał, że jeśli „proces destabilizacji państwa” nie zatrzyma się – wniesie o referendum.

pap, jb