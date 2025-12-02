Mieszkania tanieją. Zobacz, gdzie

W listopadzie 2025 roku ceny nowych mieszkań w Warszawie spadły w ujęciu miesięcznym – wynika z raportu serwisu RynekPierwotny.pl. Choć tego rodzaju informacje niechętnie są przekazywane do wiadomości publicznej, deweloperzy są zmuszeni obniżać ceny, często posługując się hasłami takimi jak „mocna wyprzedaż” czy „Black Friday”. To dobry syngał dla kupujących.

Trend spadkowy już jest widoczny

Jak wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, Warszawa była w listopadzie jedyną metropolią, w której średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w porównaniu do października br. spadła - o 1 proc., średnio do ok. 18,2 tys. zł/m kw. W ocenie ekspertów wynika to z faktu, że na rynku pojawiła się duża pula mieszkań z ceną poniżej 15 tys. zł za metr.

Spadek? Deweloperzy zaczynają od promocji

„Wprawdzie w statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji. A szczególnie w listopadzie i grudniu wykorzystują oni do tego każdą okazję, a jedną z nich był Black Friday, żeby skusić nabywców” - zauważył Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl.

Ceny mieszkań w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Trójmieście. Pierwsze spadki

We Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych do sprzedaży wynosiła 15,3 tys. zł/m², co odpowiada średniej cenie lokali oferowanych na rynku. Podobnie było w Krakowie - średnia cena wyniosła ok. 16,7 tys. zł/m kw., Trójmieście - ok. 17 tys. zł/m kw., *Łodzi - ok. 11,3 tys. zł/m kw., Poznaniu - ok. 13,7 tys. zł/m kw. i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - ok. 11,2 tys. zł/m kw.**

W Łodzi już taniej

W ocenie Marka Wielgo po 11 miesiącach tego roku największe szanse na tytuł „najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r.” zachowuje Łódź, gdzie średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w listopadzie o 1 proc. niższa niż rok temu. Na drugą pozycję awansowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie ceny rok do roku nie uległy zmianie, a na trzecim uplasował się Kraków z 1-procentowym wzrostem.

We Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań wzrosła w listopadzie o 4 proc. rok do roku, a w Warszawie i Poznaniu - o 3 proc.

pap, jb