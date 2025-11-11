Raport: Ceny mieszkań w górę! Są "złote perły"

Według wstępnych danych w październiku br. na siedmiu największych rynkach w Polsce sprzedano 4 tys. mieszkań deweloperskich; to o 27 proc. więcej niż w październiku 2024 r. - wynika z raportu Otodom. Jak dodano, obecnie w tych miastach do kupienia jest 62,1 tys. lokali.

W październiku sprzedaż mieszkań deweloperskich była niższa w stosunku do „wyjątkowo dobrego sprzedażowo, na tle wcześniejszych miesięcy” września - wskazali autorzy raportu.

Ile sprzedano?

Wstępne dane wskazują na 4 tys. mieszkań sprzedanych na siedmiu największych rynkach w Polsce.

Pierwszy raz w tym roku dane z monitoringu rynku mieszkaniowego negatywnie zweryfikowały tezę, że obniżka stóp procentowych wywołuje skokowy wzrost liczby sprzedanych mieszkań w stosunku do poprzedniego miesiąca. Warto jednak zauważyć, że również pierwszy raz w tym roku mieliśmy do czynienia z obniżkami następującymi miesiąc po miesiącu i październikowa decyzja RPP wpisywała się w rozpoznany już przez rynek cykl obniżek. Zatem efekt zaskoczenia, który po poprzednich obniżkach pobudzał potencjalnych nabywców do finalizowania zakupu mieszkania, nie miał już tak dużej siły oddziaływania – wskazała cytowana w publikacji Katarzyna Kuniewicz z Otodom.

Trend: lepsza zdolność kredytowa

Październikowe dane - jak wyjaśniono - wpisują się w obserwowaną od kilku miesięcy przez analityków firmy tendencję „stopniowego wzrostu skłonności kupujących do finalizacji decyzji o zakupie”. Trend ten umacnia się m.in. za sprawą rosnącej zdolności kredytowej i stabilizacji cen mieszkań.

Mniej mieszkań budują deweloperzy

Jak wynika z opracowania, liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w październiku okazała się niższa niż we wrześniu. Deweloperzy rozpoczęli sprzedaż o 1 proc. mniejszej liczby mieszkań niż miesiąc wcześniej, co przekłada się na kilkadziesiąt nowych lokali mniej. W przypadku popytu różnica między wynikami z października i września (przed korektą) była większa i sięgnęła -9 proc. W efekcie przewaga bieżącego popytu nad podażą była mniejsza niż we wrześniu.

Niesprzedane mieszkania

Autorzy raportu wskazali również, że liczba dostępnych mieszkań na siedmiu największych rynkach w Polsce wynosi 62,1 tys. lokali, a po doliczeniu mieszkań zarezerwowanych przez kupujących - ponad 68,5 tys.

Ceny

Zgodnie z wyliczeniami Otodom, we wszystkich analizowanych miastach w październiku odnotowano lekkie korekty średnich cen mieszkań względem września, jednak żadna z nich nie przekroczyła poziomu 2 proc.

Warszawa

W stolicy za metr kwadratowy nowego mieszkania trzeba było zapłacić średnio 17,4 tys. zł/mkw., co plasuje Warszawę na pierwszym miejscu wśród analizowanych miast.

Trójmiasto: Gdynia, Sopot, Gdańsk

W Trójmieście średnia cena wyniosła 17,3 tys. zł, a w Krakowie było to 16,5 tys. zł.

Wrocław, Katowice, Łódź

W pozostałych dużych miastach ceny były nieco niższe. We Wrocławiu wynosiły średnio 14,4 tys. zł/mkw., w Poznaniu 13,5 tys. zł/mkw., a w Katowicach 12,7 tys. zł/mkw. Najbardziej przystępna cenowo pozostaje Łódź, gdzie średnia cena metra kwadratowego mieszkania deweloperskiego w październiku wynosiła 11,2 tys. zł/mkw.

Bez uśmiechów. Kupujący wstrzmują się z decyzją, czekają na obniżki

Autorzy opracowania zwrócili jednocześnie uwagę, że po stronie wprowadzających mieszkania na rynek bardziej wyczuwalny jest niepokój i niepewność niż optymizm.

Listopadowa decyzja RPP z pewnością wzmocni dotychczasowe tendencje po stronie sprzedaży, jednak siła jej oddziaływania na rynek będzie z pewnością mniejsza niż obniżek z maja i lipca. Efekt zaskoczenia, który towarzyszył tym pierwszym obniżkom oraz przekonanie, że więcej obniżek w tym roku nie będzie, były impulsem do zakończenia poszukiwań i sfinalizowania transakcji przez wielu kupujących. Obecne obniżki, w szczególności te trzy ostatnie następujące miesiąc po miesiącu, mogą wywołać po stronie popytowej odwrotny skutek - wstrzymanie się zainteresowanych z zakupem mieszkania do czasu ustabilizowania się warunków kredytowych - wskazała Katarzyna Kuniewicz.

PKP sprzedaje mieszkania na Śląsku – ceny startują od 85 tys. zł

PKP ponownie wystawiło mieszkania na sprzedaż w województwie śląskim, z cenami rozpoczynającymi się od 85 tys. zł za mieszkania o powierzchni około 40 m². Oferty obejmują lokale w takich miejscowościach jak Lubliniec, Rybnik, Bytom czy Tarnowskie Góry, które stanowią atrakcyjne propozycje dla osób szukających tanich mieszkań lub potencjalnych inwestycji.

Wiele z tych mieszkań wymaga remontu, ale jest to szansa na zwiększenie ich wartości po modernizacji. Lokale znajdują się w dobrze skomunikowanych rejonach, co może być dodatkowym atutem, zwłaszcza dla inwestorów. Sprzedaż odbywa się w przetargu, a ceny mogą być stopniowo obniżane, jeśli nieruchomość nie znajdzie nabywcy. To świetna okazja na zakup mieszkania w województwie śląskim w atrakcyjnej cenie.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Biało-czerwoną może wywiesić każdy. „Musi być czysta”

Kuriozalne zapisy w polisach OC dla właścicieli dronów

Terminal utrącony przez ekipę Tuska. „To miało sens”