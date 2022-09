BSH: Zainwestujemy 400 mln zł w łódzką fabrykę pralek

Producent sprzętu AGD, firma BSH zainwestuje 400 mln zł w rozbudowę fabryki pralek w Łodzi. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwie kolejne linie produkcyjne, rozpocznie się też produkcja nowego modelu pralek. W związku z tym BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) zatrudni kilkudziesięciu nowych pracowników

Przedstawiciele producenta sprzętu gospodarstwa domowego inwestycję w budowę nowych linii produkcyjnych ogłosili podczas środowej konferencji prasowej w łódzkim zakładzie, w którym od 25 lat powstają pralki.

Możemy zakomunikować, że BSH nie spoczywa w Łodzi na laurach i bardzo dynamicznie się rozwija. W naszą fabrykę zostanie zainwestowane 400 mln zł, dzięki czemu moc wytwórcza produkcji pralek zwiększy się o 10 procent, a do tego powstanie nowa linia produkcyjna, zgodna ze światowym trendem urządzeń - powiedział prezes BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego w Polsce Konrad Pokutycki.

Dodał, że powstające linie produkcyjne będą dedykowane zupełnie nowym, zaawansowanym technologicznie pralkom, z programami m.in. samodzielnego dozowania detergentów, oszczędzania wody i prądu oraz ułatwiającymi prasowanie.

Dyrektor łódzkiej fabryki pralek BSH Małgorzata Jardzioch wyjaśniła, że część prac wdrożeniowych została już zrealizowana. Inwestycja ma zakończyć się zaś w przyszłym roku. Zaznaczyła, że rozpoczęcie produkcji nowego modelu pralek wiąże się z uruchomieniem nowych procesów w fabryce, a to oznacza rozwój kompetencji obecnych pracowników oraz utworzenie kilkudziesięciu nowych stanowisk pracy w obszarze produkcji.

Zatrudniliśmy już więcej inżynierów. Nowa linia montażowa będzie miała więcej stanowisk pracy, co wiąże się ze wzrostem zatrudnienia. Kolejni pracownicy to kilkanaście osób dedykowanych do nowych procesów wytwórczych, których do tej pory nie realizowaliśmy w fabryce – dodała.

Pokutycki wskazał, że BSH już w 1993 r. podjęła decyzję o zainwestowaniu w produkcję w Polsce. Jak mówił, w Łodzi powstała pierwsza fabryka firmy w Polsce produkująca pralki.

W Łodzi mamy już trzy fabryki – pralek, zmywarek i suszarek do ubrań, które od 1994 roku wyprodukowały ponad 60 mln sztuk urządzeń. Z tego obecnie ok. 90 proc. jest sprzedawanych w eksporcie – zaznaczył.

Obecna na konferencji prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podziękowała za zaufanie, jakim 25 lat firma BSH obdarzyła miasto, w którym systematycznie rozwija swoją produkcję. Cieszę się, że BSH ponownie wybrało nasze miasto na miejsce swojej inwestycji. Zawsze, żeby móc myśleć o przyszłości, trzeba się rozwijać i inwestować. Staramy się zawsze mieć dobre relacje i odpowiadać na potrzeby firmy - przyznała.

Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. W Polsce jest sześć zakładów BSH, produkujących artykuły gospodarstwa domowego różnych marek. Trzy w Łodzi - są to: fabryka pralek, zakład produkujący suszarki do ubrań i fabryka zmywarek. Dwa zakłady BSH są we Wrocławiu - to fabryki lodówek i piekarników, a w podrzeszowskim Głogowie Małopolskim tzw. małe AGD.

PAP/mt