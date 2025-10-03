Finanse osobiste przez aplikację? Polacy doceniają

Co trzeci Polak dzięki aplikacji mobilnej banku lepiej kontroluje swój budżet - wynika z badania Santander Consumer Banku. Jednocześnie co piąty Polak przyznał, że przez taką aplikację wydaje więcej pieniędzy.

Badanie „Polaków portfel własny: na bank w aplikacji” wykazało, że 33 proc. ankietowanych Polaków lepiej kontroluje swój budżet dzięki aplikacji mobilnej - np. odkłada zakupy w czasie po sprawdzeniu stanu konta; częściej twierdziły tak kobiety (35 proc.) niż mężczyźni (32 proc.). Na lepszą kontrolę dzięki aplikacji uwagę zwracały najczęściej osoby w wieku 18-29 lat – stwierdziło tak 42 proc. ankietowanych z tej grupy. Najrzadziej natomiast wskazywali tak czterdziestolatkowie (25 proc.).

Natomiast jedna piąta (19 proc.) ankietowanych zadeklarowała, że przez korzystanie z aplikacji wydaje więcej pieniędzy - m.in. przez częste spontaniczne zakupy. Również na tę odpowiedź częściej wskazywały kobiety - 21 proc. wobec 17 proc. mężczyzn. Najbardziej podatni na wydatki są najmłodsi, w wieku 18-29 lat (26 proc.). Jednocześnie 4 proc. ankietowanych przyznało, że korzysta z innych narzędzi do kontrolowania wydatków.

Najbardziej otwarci są pięćdziesięciolatkowie

Ponad połowa (57 proc.) badanych stwierdziła też, że byłaby skłonna skorzystać przez aplikację bankową z rozwiązań takich jak kredyty, lokaty czy konta oszczędnościowe. „Zdecydowanie otwartych na tę możliwość jest 25 proc. ankietowanych, a kolejne 32 proc. raczej podjęłoby taką decyzję” - dodano.

„Najbardziej otwarci są pięćdziesięciolatkowie – 70 proc. z nich byłoby skłonnych założyć lokatę lub zaciągnąć kredyt bez kontaktu z doradcą. Najrzadziej taką gotowość deklarują seniorzy powyżej 60. roku życia (44 proc.). Zróżnicowanie widać także pod względem miejsca zamieszkania – pozytywnie nastawieni są głównie osoby ze średnich miast (50–250 tys. ludności), gdzie takiej odpowiedzi udzieliło 65 proc. ankietowanych. Największe wątpliwości mają natomiast mieszkańcy wsi – tu gotowość zadeklarowała połowa respondentów (50 proc.)” – podkreślił, cytowany w informacji, Marcin Bednarczyk z Santander Consumer Banku.

Wśród osób, które nie zdecydowałyby się na zaciągnięcie obecnie kredytu czy na lokatę za pośrednictwem aplikacji mobilnej, jedna trzecia (33 proc.) wskazała, że zmieniłaby zdanie, gdyby miała możliwość konsultacji z doradcą w razie potrzeby. Dla 30 proc. kluczowa byłaby gwarancja bezpieczeństwa transakcji i ochrony danych osobowych. Co czwarty badany oczekiwałby zaś jasnych i zrozumiałych warunków oferty przedstawionych w aplikacji lub na stronie banku.

Natomiast 21 proc. osób skłoniłaby atrakcyjniejsza oferta niż w placówce, a po 17 proc. osób wskazało, że mogłyby ich przekonać np. prostszy proces zakupowy oraz możliwość porównania ofert i wykonania symulacji kosztów kredytu czy zysków z lokaty.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 9-18 sierpnia br. W badaniu wzięło udział 1000 dorosłych Polaków.

