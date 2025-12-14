Boże Narodzenie za Tuska pełne oszczędności

W tym roku 49,8 proc. Polaków planuje bardziej niż w ubiegłym roku oszczędzać na świątecznych wydatkach, takich jak prezenty, zakupy żywności czy wyjazdy - wynika z badania UCE Research i Shopfully Poland. Bardziej niż rok temu nie zamierza się ograniczać 38,4 proc. konsumentów.

„Fakt, że blisko połowa Polaków zamierza w tym roku bardziej niż w ubiegłym roku oszczędzać na świątecznych wydatkach, świadczy o utrzymującej się ostrożności finansowej Polaków. Rosnące koszty życia, utrzymująca się presja inflacyjna oraz podwyżki cen produktów codziennych i sezonowych powodują, że wielu konsumentów stara się racjonalizować wydatki, także te świąteczne. Ogółem dane potwierdzają, że konsumenci chcą obchodzić święta, ale częściej niż wcześniej robią to w sposób bardziej przemyślany i kontrolowany” – zauważył Robert Biegaj z Shopfully Poland.

Połowa Polaków planuje oszczędzanie na świątecznych wydatkach

Z badania wynika, że 49,8 proc. respondentów planuje obecnie bardziej niż przed rokiem oszczędzać na świątecznych wydatkach - w tym prezentach, zakupach żywności czy wyjazdach. 38,4 proc. nie zamierza wydać mniej, natomiast 10,1 proc. nie ma jeszcze sprecyzowanych planów. 1,7 proc. badanych nie zamierza w ogóle obchodzić świąt.

W ocenie eksperta, wyniki badania wpisują się w szerszy trend ostrożniejszego podejścia do finansów, obserwowany w ostatnich miesiącach w badaniach konsumenckich. Inflacja wyraźnie spadła, ale konsumenci wciąż odczuwają skutki wcześniejszych podwyżek. Świąteczny koszyk zakupowy jest więc znacząco droższy niż przed rokiem.

„Jednocześnie blisko 40 proc. osób nie zamierza ograniczać świątecznego budżetu. Można to interpretować przede wszystkim jako efekt stabilnej sytuacji finansowej części gospodarstw domowych oraz silnego przywiązania do tradycji świątecznej. W tej grupie konsumentów poziom wydatków świątecznych traktowany jest jako pewien standard, który należy utrzymać niezależnie od kosztów” – zauważył Biegaj.

Oszczędzamy na wszystkim po trochu

Z danych wynika również, że większe oszczędności świąteczne częściej planują kobiety - 55 proc., niż mężczyźni - 44 proc., a także osoby w wieku 25-34 lat - 54,5 proc., z miesięcznym dochodem netto 1000-2999 zł - 57,8 proc., oraz mieszkańcy małych miejscowości liczących od 5 do 19 tys. ludności - 54,3 proc.

„Kobiety w wielu gospodarstwach domowych odpowiadają za planowanie zakupów i zarządzanie budżetem, co zwiększa świadomość konieczności oszczędzania. Młodzi ludzie i osoby o niższych dochodach częściej znajdują się w fazie życia wymagającej ostrożności finansowej, spłacają kredyty lub wychowują dzieci, a ich budżety domowe są mocniej ograniczone. Mieszkańcy małych miejscowości natomiast częściej muszą planować zakupy z wyprzedzeniem, a dostęp do konkurencyjnych ofert bywa ograniczony, co sprzyja większej świadomości wydatków” – stwierdził ekspert.

Spośród osób, które zamierzają w tym roku mocniej zacisnąć pasa, najwięcej respondentów deklaruje, że w tym roku zamierza oszczędzać na wszystkim po trochu – 36,6 proc. Na kolejnych miejscach znalazły artykuły spożywcze – 23,2 proc. wskazań, napoje alkoholowe – 23 proc., ozdoby świąteczne – 22,1 proc., wyjazdy – 16,7 proc., a także prezenty dla rodziny – 16,5 proc.

Badania opinii publicznej zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada br. przez UCE Research i Shopfully Poland na próbie 1021 Polaków w wieku 18-80 lat.

PAP, sek

