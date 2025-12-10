Kosztowna wojna ofert przejęcia medialnego giganta

Wall Street przewiduje ostrą walkę o przejęcie Warner Bros. Discovery (WBD); powoduje to spadki cen akcji Paramount i Netflixa, gdyż inwestorzy obawiają się, że firmy przepłacą w drogiej licytacji - pisze dziennik „New York Post”.

WBD, czyli Warner Bros. Discovery – właściciel m.in. HBO Max, studia filmowego Warner i polskiej TVN – jest obecnie celem rywalizujących ofert. Paramount Skydance rozważa podniesienie swojej propozycji powyżej 30 dolarów za akcję i kieruje ją bezpośrednio do akcjonariuszy, przedstawiając ofertę jako „wrogie przejęcie”. Twierdzi, że ich całkowicie gotówkowa propozycja jest korzystniejsza, niż 27,75 dolara od Netflixa, który chce przebić 30 dolarów sprzedażą wybranych aktywów, w tym CNN. WBD przekazało, że dodatkowe 5 dolarów mogłoby zmienić wynik rywalizacji.

Rynek spodziewa się kosztownego przejęcia

Jak wyjaśnia nowojorska gazeta, to właśnie oczekiwania coraz droższej walki o WBD – i rosnące koszty dla oferentów – obniżają wyceny Paramount i Netflixa. Gdy rynek spodziewa się kosztownego przejęcia, inwestorzy zakładają większe zadłużenie i mniejsze zyski, dlatego grają przeciwko akcjom oferentów w ramach tzw. merger arbitrage.

Akcje WBD idą w górę

Tymczasem akcje WBD rosną - od ogłoszenia zwycięstwa Netflixa zyskały prawie 17 procent.

Po ogłoszeniu wrogiej oferty Paramount jest prawie pewne, że Netflix podniesie propozycję, by pozostać w grze” – ocenił jeden z rozmówców „NYP”.

Rośnie pole do spekulacji

Na rynkach zakładów po ofensywie Paramount jego szanse wzrosły do 45 proc., wobec 35 proc. dla Netflixa. Wbrew logice kurs Netflixa spadł o ponad 6 proc., a Paramount o ok. 1,4 proc.

Kluczowym graczem jest David Ellison, szef Skydance i syn miliardera Larry’ego Ellisona, założyciela Oracle. Ellison buduje własne imperium filmowo-streamingowe i potrzebuje WBD, by konkurować z największymi graczami, lecz przejęcie wymagałoby ogromnego finansowania. „Ta wojna ofert będzie dla niego bardzo droga” – oceniają źródła. Musiałby zwiększyć zadłużenie lub znaleźć nowych inwestorów, chyba że jego ojciec sprzeda część udziałów Oracle, czego zwykle unika.

Netflix stara się jedynie o HBO Max i studio Warner, podczas gdy Ellisonowie chcą kupić całe WBD i płacą gotówką. Jednocześnie istnieją obawy antymonopolowe – przejęcie WBD przez Netflixa dałoby mu 30 proc. rynku streamingu, co „może być problemem”, jak powiedział Trump cytowany przez „NYP”.

Jak zauważył dziennik, sytuację komplikuje fakt, że Larry Ellison jest bliskim przyjacielem Donalda Trumpa, ale prezydent zacieśnił też relacje z szefem Netflixa Tedem Sarandosem.

Trump wysyłał sprzeczne sygnały: raz sugerował, że transakcja Netflix–WBD „może być problemem”, innym razem krytykował Paramount Skydance za program „60 Minutes”. Według „NYP” nie omówił jeszcze sprawy z ministerstwem sprawiedliwości, które ma zastrzeżenia do rosnącego udziału Netflixa. Paramount Skydance także czeka kontrola antymonopolowa, jeśli wygra. Traderzy przyznają, że „rynek ma nad czym myśleć” – a im bardziej zacięta walka o WBD, tym większe pole do spekulacji.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP), sek

