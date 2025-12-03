W czyje ręce TVN? Nowe oferty na stole

Warner Bros. Discovery, właściciel TVN, otrzymał nową ofertę przejęcia od dużego gracza.Netflix jest gotowy nabyć sektor studyjny i streamingowy firmy za gotówkę. W grze jest także Paramount Skydance, który chce przejąć całą grupę – podaje portal Money.pl

Netflix, znany lider branży streamingowej, wyraził gotowość do zakupu sektora studyjnego i usług streamingowych Warner Bros. Discovery za gotówkę. To głównie studia filmowe oraz serwis HBO Max cieszą się największym zainteresowaniem giganta. Części telewizyjne, takie jak TVN czy Discovery Channel, nie są w kręgu jego zainteresowań - informuje serwis wirtualnemedia.pl.

Według doniesień mediów wartość Warner Bros. Discovery może osiągnąć nawet 70 mld dolarów.

Paramount Skydance prezentuje szersze ambicje, dążąc do przejęcia całego koncernu Warner Bros. Discovery. Rodzina Ellisonów, kontrolująca tę grupę, ma dobre kontakty polityczne, co mogłoby ułatwić zaakceptowanie transakcji przez organy regulacyjne w USA.

