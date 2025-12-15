Koniec MTV w Europie. "W cieniu ekspansji Netflixa"

W cieniu ekspansji Netfliksa, który ma przejąć część koncernu Warner Bros. Discovery, odbywa się jeszcze jedna zmiana na światowym rynku mediów. Stacja MTV, która w latach 80. przyczyniła się do wylansowania wielu gwiazd muzyki pop, m.in. Madonny i Michaela Jacksona, kończy działalność w Europie.

Tytaniczne zmagania z konkurencją – przede wszystkim z internetowym streamingiem i mediami społecznościowymi – okazały się dla MTV przeszkodą nie do pokonania. Z końcem tego roku stacja należąca obecnie do amerykańskiego giganta medialnego Paramount Skydance zakończy emisję kanałów MTV Live HD, MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, a także Club MTV i MTV Music. Dotyczy to Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich, w tym Polski. Zmiany oznaczają m.in. zwolnienie z pracy tysiąca pracowników.

wpolityce, jb