Informacje
MTV / autor: Michał Karnowski
MTV / autor: Michał Karnowski

Koniec MTV w Europie. "W cieniu ekspansji Netflixa"

Maciej Walaszczyk

  • Opublikowano: 15 grudnia 2025, 12:09

  • Powiększ tekst

W cieniu ekspansji Netfliksa, który ma przejąć część koncernu Warner Bros. Discovery, odbywa się jeszcze jedna zmiana na światowym rynku mediów. Stacja MTV, która w latach 80. przyczyniła się do wylansowania wielu gwiazd muzyki pop, m.in. Madonny i Michaela Jacksona, kończy działalność w Europie.

Tytaniczne zmagania z konkurencją – przede wszystkim z internetowym streamingiem i mediami społecznościowymi – okazały się dla MTV przeszkodą nie do pokonania. Z końcem tego roku stacja należąca obecnie do amerykańskiego giganta medialnego Paramount Skydance zakończy emisję kanałów MTV Live HD, MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, a także Club MTV i MTV Music. Dotyczy to Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich, w tym Polski. Zmiany oznaczają m.in. zwolnienie z pracy tysiąca pracowników.

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół:Koniec MTV w Europie. „W szczytowym okresie popularności MTV podziwiały miliony młodych telewidzów”

wpolityce, jb

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych