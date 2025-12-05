Netflix wygrał wyścig o przejęcie WarnerBros. Discovery

Netflix złożył najwyższą ofertę (ok. 28 dolarów za akcję) na zakup studiów i streamingu koncernu WarnerBros. Discovery (WBD), właściciela m.in. HBO, CNN i TVN. Według Reutersa Netflix kupi Warner Bros Discovery za 82,7 mld dolarów.

Media informowały wcześniej, że oferty przejęcia WBD złożyły trzy firmy: Paramount Skydance, Netflix i Comcast. Jednak Paramount Skydance - właściciel m.in. telewizji CBS - miał złożyć ofertę zakupu całego konglomeratu, podczas gdy Netflix i Comcast (właściciel m.in. telewizji NBC) - chcą kupić tylko część spółki, obejmującą studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe (HBO Max), bez należących do WBD kanałów telewizyjnych, takich jak CNN, TNT oraz polski TVN.

Paramount: tylko nasza oferta przejęcia zostanie zaakceptowana

Według CNN administracja USA ma faworyzować Paramount, który należy do syna sprzymierzonego z Donaldem Trumpem miliardera Larry’ego Ellisona. Tym samym ocenia się, że Ellison i Paramount mają przewagę w uzyskaniu zgody administracji Trumpa na przejęcie WBD. - To jest karta atutowa – powiedział w październiku doradca Ellisona stacji CNN. Podczas procesu przetargowego kierownictwo Paramount otwarcie argumentowało, że tylko ich oferta zostanie zaaprobowana przez regulatorów administracji Trumpa.

CNN zauważyła, że poprzednie administracje z dumą podkreślały, że instytucje takie jak resort sprawiedliwości (odpowiada m.in. za egzekwowanie prawa antymonopolowego) są niezależne od prezydenta. Trump zastąpił te normy nowym, jawnie transakcyjnym podejściem - podkreśliła CNN. Jednak prezydent nie ma w tych kwestiach jednoznacznego prawa weta. Gdy Departament (Ministerstwo) Sprawiedliwości w 2017 roku usiłował zablokować fuzję AT&T z Time Warner firmy walczyły w sądzie i wygrały. Niektórzy analitycy z Wall Street twierdzą, że Netflix może być skłonny znieść podobną batalię prawną - stwierdziła CNN.

Polityczne konsekwencje gry wokół przejęcia Warner Bros.

Doniesienia medialne o tym, że Netflix staje się faworytem, wzbudziły niepokój w kręgach republikańskich.

Jednak Waszyngton nie jest jedynym obszarem, na którym mogą toczyć się spory dotyczące przyszłości WBD. Jak dowiedziała się CNN na opinie wskazujące, że na rynkach europejskich i południowoamerykańskich firmie mógłby zaszkodzić fakt forowania przez amerykańskie władze jej zakupu przez Paramount Skydance.

Istnieje również branżowy wymiar konfliktu interesów związanych z potencjalną sprzedażą WBD.

Niedawny raport analityka Bank of America ujął to tak: „Jeśli Netflix przejmie Warner Bros, wojny streamingowe praktycznie są skończone. Netflix stałby się niekwestionowaną globalną potęgą Hollywood, wykraczającą poza jego obecną wysoką pozycję”.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sztuczna inteligencja w pracy? Na dziko!

Rejestracja auta drożeje. Tablice indywidualne dla krezusów!

Dołowanie górnictwa to jedna wielka manipulacja

»»Konferencja Prezesa NBP! „Głównym celem jest walczyć z inflacją.” – oglądaj w telewizji wPolsce24 **