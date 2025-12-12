TYLKO U NAS
Zagranica nie ma praw do rezerw złota. Włosi nie ustępują
Złoto Banca d’Italia należy do Włochów. Rząd Giorgii Meloni chce rozwiać wątpliwości Europejskiego Banku Centralnego, ale nie zmienia zdania.
Spór z EBC pojawił się w podczas prac nad budżetem na 2026 rok pod koniec listopada, kiedy do ustawy zostało niespodziewanie dodane zdanie o włoskim złocie. Autorem poprawki (“rezerwy złota zarządzane i przechowywane przez Bank Włoch należą do państwa, w imieniu narodu włoskiego”) był Lucio Malan z Fratelli d’Italia, partii Giorgii Meloni.
Spór się nasila
Prawie natychmiast głos w tej sprawie zabrał EBC, który uznał, że poprawka może naruszać niezależność banku centralnego Włoch, a także - pośrednio - wpłynąć negatywnie na stabilność całej strefy euro, ponieważ Włochy dysponują trzecimi, po USA i Niemczech, zasobami złota. EBC uważa, że taki zapis, jaki zamieszczono w ustawie, daje rządowi wolną rękę w dysponowaniu rezerwami złota i wykorzystania ich np. do zaspokojenia bieżących potrzeb budżetowych. Może też być - co mocno zaniepokoiło EBC - pretekstem zachęcającym inne rządy do podobnego zredefiniowania funkcji rezerw walutowych znajdujących się w dyspozycji banków centralnych.
Włosi zaprzeczają, by ich zapis podważał niezależność banku centralnego, zarazem jednak nie chcą się z niego wycofać. Przesłali EBC dokument z wyjaśnieniami, który jednak nie zadowolił szefowej europejskiego banku centralnego Christine Lagarde. Wymiana opinii trwa nadal, i na razie nie wiadomo, jak spór się zakończy. EBC byłby najbardziej zadowolony, gdyby rządząca koalicja wycofała poprawkę i o niej zapomniała.
»» O sporze wokół włoskich zasobów złota w aktywach rezerwowych czytaj tutaj:
Do kogo należy złoto? EBC twierdzi, że do banków centralnych
Zagranica w akcjonariacie banku centralnego
Na razie jednak na nic takiego się nie zanosi. Agencja Reuters dotarła do dokumentu wewnętrznego rządzącej partii Fratelli d’Italia, w którym znalazło się takie stwierdzenie: „Włochy nie mogą narażać się na ryzyko, że prywatni inwestorzy będą rościć sobie prawa do włoskich rezerw złota. Dlatego potrzebujemy prawa, które jasno określi kwestie własności”.
To kolejny wątek sporu, w którym partia Giorgii Melonii zwraca uwagę, że wśród akcjonariatu Banca d’Italia znajdują się podmioty zagraniczne.
Udziały w kapitale włoskiego banku centralnego posiada wiele podmiotów finansowych, w tym włoscy potentaci bankowi: Intesa SanPaolo, UniCredit, drobni akcjonariusze w postaci banków spółdzielczych i lokalnych kas oszczędnościowych, ale także podmioty kontrolowane przez zagraniczne grupy: francuski Credit Agricole czy niemiecki Allianz. Akcjonariat Banca d’Italia jest mocno rozproszony, a pojedynczy podmiot nie może posiadać więcej niż 5 proc. kapitału (w przypadku Intesa SanPaolo i UniCredit został minimalnie przekroczony).
Oczywisty przepis
„Rezerwy złota należą do ludzi, którzy gromadzili je przez lata, a zatem, w tym przypadku, do narodu włoskiego. Jest to przepis, który wszyscy uznają za oczywisty. Jednak nigdy nie został on skodyfikowany we włoskim prawie, w przeciwieństwie do prawa innych krajów, w tym państw członkowskich UE” – czytamy w dokumencie partii rządzącej cytowanym przez Reuters.
Agencja poinformowała, że senator Lucio Malan, powiedział, że rząd pracuje nad nowym brzmieniem przepisu, które uwzględni uwagi EBC.
Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej”
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Ostatnie kilogramy do celu. Polska blisko złotego rekordu
Unijna rewolucja w budownictwie to droga do biedy
»»Co nowego w rolnictwie – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.