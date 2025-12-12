Zagranica nie ma praw do rezerw złota. Włosi nie ustępują

Złoto Banca d’Italia należy do Włochów. Rząd Giorgii Meloni chce rozwiać wątpliwości Europejskiego Banku Centralnego, ale nie zmienia zdania.

Spór z EBC pojawił się w podczas prac nad budżetem na 2026 rok pod koniec listopada, kiedy do ustawy zostało niespodziewanie dodane zdanie o włoskim złocie. Autorem poprawki (“rezerwy złota zarządzane i przechowywane przez Bank Włoch należą do państwa, w imieniu narodu włoskiego”) był Lucio Malan z Fratelli d’Italia, partii Giorgii Meloni.

Spór się nasila

Prawie natychmiast głos w tej sprawie zabrał EBC, który uznał, że poprawka może naruszać niezależność banku centralnego Włoch, a także - pośrednio - wpłynąć negatywnie na stabilność całej strefy euro, ponieważ Włochy dysponują trzecimi, po USA i Niemczech, zasobami złota. EBC uważa, że taki zapis, jaki zamieszczono w ustawie, daje rządowi wolną rękę w dysponowaniu rezerwami złota i wykorzystania ich np. do zaspokojenia bieżących potrzeb budżetowych. Może też być - co mocno zaniepokoiło EBC - pretekstem zachęcającym inne rządy do podobnego zredefiniowania funkcji rezerw walutowych znajdujących się w dyspozycji banków centralnych.

Włosi zaprzeczają, by ich zapis podważał niezależność banku centralnego, zarazem jednak nie chcą się z niego wycofać. Przesłali EBC dokument z wyjaśnieniami, który jednak nie zadowolił szefowej europejskiego banku centralnego Christine Lagarde. Wymiana opinii trwa nadal, i na razie nie wiadomo, jak spór się zakończy. EBC byłby najbardziej zadowolony, gdyby rządząca koalicja wycofała poprawkę i o niej zapomniała.

Zagranica w akcjonariacie banku centralnego

Na razie jednak na nic takiego się nie zanosi. Agencja Reuters dotarła do dokumentu wewnętrznego rządzącej partii Fratelli d’Italia, w którym znalazło się takie stwierdzenie: „Włochy nie mogą narażać się na ryzyko, że prywatni inwestorzy będą rościć sobie prawa do włoskich rezerw złota. Dlatego potrzebujemy prawa, które jasno określi kwestie własności”.

To kolejny wątek sporu, w którym partia Giorgii Melonii zwraca uwagę, że wśród akcjonariatu Banca d’Italia znajdują się podmioty zagraniczne.

Udziały w kapitale włoskiego banku centralnego posiada wiele podmiotów finansowych, w tym włoscy potentaci bankowi: Intesa SanPaolo, UniCredit, drobni akcjonariusze w postaci banków spółdzielczych i lokalnych kas oszczędnościowych, ale także podmioty kontrolowane przez zagraniczne grupy: francuski Credit Agricole czy niemiecki Allianz. Akcjonariat Banca d’Italia jest mocno rozproszony, a pojedynczy podmiot nie może posiadać więcej niż 5 proc. kapitału (w przypadku Intesa SanPaolo i UniCredit został minimalnie przekroczony).

Oczywisty przepis

„Rezerwy złota należą do ludzi, którzy gromadzili je przez lata, a zatem, w tym przypadku, do narodu włoskiego. Jest to przepis, który wszyscy uznają za oczywisty. Jednak nigdy nie został on skodyfikowany we włoskim prawie, w przeciwieństwie do prawa innych krajów, w tym państw członkowskich UE” – czytamy w dokumencie partii rządzącej cytowanym przez Reuters.

Agencja poinformowała, że senator Lucio Malan, powiedział, że rząd pracuje nad nowym brzmieniem przepisu, które uwzględni uwagi EBC.

