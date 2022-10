Meloni: Będę prowadzić taką politykę, jak Czechy i Polska

Kandydatka na premiera Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała w niedzielę, że jej rząd będzie prowadził taką politykę, jak rządy w Czechach i w Polsce. „Nie jesteśmy potworami, ludzie to rozumieją”, „Niech żyje Europa patriotów” - mówiła Meloni w przesłaniu wystosowanym na festyn w Madrycie „Viva22”, który zorganizowała opozycyjna konserwatywna hiszpańska partia Vox

Liderka partii Bracia Włosi oświadczyła zwracając się do uczestników madryckiego spotkania: W najbliższych dniach przekształcimy idee w konkretną politykę rządu, tak jak robią to już nasi przyjaciele z Republiki Czeskiej, Polski i - jak mam nadzieję - szybko zaczną to robić nasi szwedzcy przyjaciele, jak będą to kontynuować nasi łotewscy przyjaciele i, mam nadzieję, przypadnie to w przyszłym roku i Vox.

W przesłaniu Meloni podkreśliła: Wytrzymaliśmy do dzisiaj kłamstwa i próby podzielenia nas. We Włoszech wykorzystują sojusz z Vox, by określić nas jako tych, którzy nie mogą kandydować w wyborach, tak jak w Hiszpanii używają sojusz z Braćmi Włochami, by was przedstawić jako tych, którzy nie mogą kandydować.

Naprawdę nasze ruchy nie mogą kandydować skoro głosują na nie miliony obywateli? - zapytała przyszła włoska premier. I stwierdziła: „Oczywiście nie. Nie bójcie się narracji głównego nurtu, bo dobra wiadomość jest taka, że ludzie już jej nie przyjmują”. Kiedy nas się słucha, można zrozumieć, że jesteśmy wszystkim, ale nie potworami. Wspólna droga będzie piękna. Ja to wiem, a wy musicie w to wierzyć - mówiła zwyciężczyni wrześniowych wyborów we Włoszech, która pracuje nad powołaniem swego rządu.

Meloni zadeklarowała, że jako premier będzie rozmawiała ze wszystkimi rządami powołanymi przez różne formacje. „Ale jako przewodnicząca Braci Włochów i Europejskich Konserwatystów i Reformatorów będę działała na rzecz tego, by nasza formacja pokazała skuteczność swoich idei, wygrała wybory i zdobyła władzę w każdym kraju” - dodała.

Tylko w ten sposób osiągniemy cel, jakim jest to, by Europa stała się politycznym gigantem, o jakim marzyliśmy, a nie gigantem biurokratycznym, jaki widzimy - oświadczyła Meloni.

Oceniła, że Unia musi być bardziej odważna w stawianiu czoła wyzwaniom i „bardziej pokorna, gdy chodzi o kwestie lokalne, w których polityka krajowa lepiej funkcjonuje”.

W swym przesłaniu Meloni nazwała „niedopuszczalną” rosyjską aneksję terenów na południu i wschodzie Ukrainy.

PAP/mt