Kevin czy Kevin? Trump o kandydatach na szefa Fed

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikiem „Wall Street Journal” ujawnił, że skłania się ku temu, by od przyszłego roku na czele Rezerwy Federalnej stanął Kevin Warsh albo Kevin Hassett. Wyraził też przekonanie, że USA powinny mieć najniższe stopy procentowe na świecie.

Warsh to były członek Rady Gubernatorów Fedu, Hassett jest natomiast szefem doradców ekonomicznych Białego Domu. W piątkowej rozmowie z gazetą Trump przyznał, że na czele listy potencjalnych nowych szefów Fedu jest Warsh.

Tak, myślę, że jest (na czele). Myślę, że jest Kevin i Kevin. Oni obaj… Myślę, że obaj Kevinowie są wspaniali - powiedział prezydent. - Myślę, że jest kilka innych osób, które są wspaniałe - dodał.

Podczas 45-minutowego spotkania z Warshem w środę w Białym Domu prezydent próbował sprawdzić, czy może zaufać mu, jeśli chodzi o obniżenie stóp procentowych w przypadku gdyby został szefem banku centralnego - przekazały źródła, zaznajomione wz tym spotkaniem. W rozmowie z „WSJ” prezydent potwierdził te doniesienia.

Uważa, że trzeba obniżyć stopy procentowe. Tak samo (uważa) każdy, z kim rozmawiam - powiedział Trump o Warshu.

Trump: Fed powinien konsultować z Białym Domem politykę pieniężną

Trump oświadczył, że według niego następny szef Fed powinien konsultować z nim poziom stóp procentowych.

Zwykle już się tego nie robi. Kiedyś robiono to rutynowo. Powinno się to robić - dodał. - To nie oznacza… Nie sądzę, że powinien robić dokładnie to, co mówimy. Ale z pewnością nasz, mój głos jest mądry i należy go słuchać - podkreślił prezydent.

Zapytany o to, na jakim poziomie chciałby widzieć stopy procentowe za rok, odparł: - 1 proc. albo może niżej. Przekonywał, że dzięki obniżce stóp procentowych spadłyby koszty finansowania 30 bilionów dolarów długu publicznego.

Powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe na świecie - oznajmił Trump, który wielokrotnie krytykował obecnego szefa Fed Jerome’a Powella za to, że - według niego - zbyt wolno obniża stopy procentowe.

W środę amerykański Federalny Komitet Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował o obniżeniu głównych stóp procentowych o 25 punktów bazowych (0,25 p.p.) do przedziału 3,5-3,75 proc. Była to trzecia obniżka stóp w tym roku.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

