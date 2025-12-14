Już nieodwracalnie smartfon wypiera TV

Wideo na smartfonach ogląda 73,9 proc. Polaków, a 68,6 proc. wybiera do tego telewizor - wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research. Regularnie ogląda telewizję lub inne treści audiowizualne blisko 98,9 proc. ankietowanych.

Według badania 17,1 proc. osób wykorzystuje do oglądania wideo komputer lub laptop, 5,9 proc. konsolę do gier lub VR, a 4,3 proc. rzutnik. Zdaniem autorów publikacji przewaga smartfonów nad telewizorami może wynikać ze zmiany w sposobie odbioru treści wideo oraz z rozwoju streamingu.

Wskazano również, że Polacy najczęściej oglądają treści wideo od dwóch do czterech godzin dziennie - robi tak 36,3 proc. ankietowanych. Od godziny do dwóch przed ekranem spędza 31,8 proc. badanych.

Króluje YouTube i streaming

60,4 proc. osób korzysta z serwisów YouTube i Twitch, 58,7 proc. z serwisów streamingowych, 51,2 proc. z tradycyjnej telewizji kablowej i satelitarnej, a 50,2 proc. woli treści w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, TikTok i Instagram. 25,2 proc. korzysta z telewizji internetowej.

Ponadto, jak wynika z badania, największa część ankietowanych, bo 68,7 proc. ogląda filmy, a 62,7 proc. - seriale. Poza tym 53,6 proc. badanych ogląda treści w social media, 45,3 proc. kanały informacyjne, 37,2 proc. treści dokumentalne, 30,2 proc. transmisje sportowe, a 28,5 proc. programy rozrywkowe.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29 sierpnia - 8 września br. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na zlecenie firmy MEGOGO, która przygotowała kwestionariusz badawczy. W ramach badania przeprowadzono 1060 ankiet osób w wieku 18-65 lat.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Inflacja „sklepowa” dużo wyżej niż ta… oficjalna!

Tusk ostatecznie zaorał „CPK”

Zagranica nie ma praw do rezerw złota. Włosi nie ustępują

»»Co zepsuł Donald Tusk? Raport – oglądaj w telewizji wPolsce24