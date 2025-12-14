Czy 20 grudnia będzie umowa UE-Mercosur? Paryż mówi nie

Rząd Francji poinformował w niedzielę, że poprosił Unię Europejską o odroczenie grudniowych terminów dotyczących umowy handlowej z blokiem Mercosur. W ocenie Paryża nie ma obecnie warunków, by mogło się odbyć głosowanie państw unijnych w sprawie tego porozumienia.

„Francja żąda, by terminy grudniowe zostały przełożone, w celu kontynuowania pracy i uzyskania uzasadnionych sposobów ochrony europejskiego rolnictwa” - głosi komunikat rządu.

Komisja Europejska liczy, że do podpisania porozumienia dojdzie na szczycie Mercosuru 20 grudnia w Brazylii. Zanim to nastąpi, w przyszłym tygodniu umowa ma być poddana pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Francja, a także Polska, są najbardziej krytyczne wobec umowy, ale by zablokować porozumienie, potrzebne są cztery kraje (tzw. mniejszość blokująca).

Minister gospodarki Francji Roland Lescure powiedział w niedzielę mediom niemieckim, że jego kraj uważa, iż „porozumienie w obecnym kształcie jest nie do zaakceptowania”.

Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych państw, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Francja w minioną środę informowała, że wciąż oczekuje odpowiedzi na trzy swoje żądania dotyczące tego porozumienia. Chodzi o mechanizmy zabezpieczające, kontrole i działania symetryczne.

Mechanizmy zabezpieczające miałyby sprawić, że preferencje dla produktów z Mercosur będzie można wycofać, jeśli dojdzie do gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen. Paryż domaga się również skuteczniejszych kontroli, aby zapewnić, że produkty z importu spełniają normy europejskie. Francja chce ponadto kroków symetrycznych, które miałyby zapewnić, że pestycydy niedozwolone w UE będą też zakazane w produktach pochodzących z krajów bloku Mercosur.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP), sek

