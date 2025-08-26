Ile będzie kosztować polski atom?

Koszt budowy polskiej elektrowni jądrowej szacowany jest na 9,5 mln euro za megawat mocy netto, przez co „niewiele ustępuje już najdroższym projektom jądrowym z ostatnich lat” - podał wtorkowy „Dziennik Gazeta Prawna”. Droższe od polskiej były elektrownie we Francji, USA i Wielkiej Brytanii.

Jak wskazuje gazeta, realizacja wszystkich trzech reaktorów AP1000 może kosztować około 34 mld euro i choć polskiemu projektowi brakuje sporo do projektu najdroższego na świecie, to plasuje się on w „niechlubnej czołówce przedsięwzięć z ostatnich lat”. „W ocenie naszych rozmówców z branży już dziś nie ma co liczyć na to, że ostatecznie megawat z elektrowni na Pomorzu będzie kosztował mniej niż 10 mln euro” - dodał „DGP”.

Z danych przedstawionych przez dziennik wynika, że droższe od polskiej, były elektrownie we Francji, gdzie szacowany koszt za 1 MW mocy netto wyniósł 10,5 mln euro, w USA - 13,8 mln euro oraz w Wielkiej Brytanii 15,2-16,6 mln euro.

Już wysokie koszty mogą wzrosnąć?

Eksperci przytaczani przez „DGP” zwracali uwagę, że koszty projektów atomowych rosną w trakcie budowy. Zdaniem Adama Rajewskiego z Nuclear PL, w tego typu inwestycje wpisana jest niepewność. „Dlatego w każdym kontrakcie określa się nie tylko cenę, ale też warunki jej zmiany. Jest normalne, że mimo wszystkich przeprowadzonych badań w toku budowy napotka się dodatkowe utrudnienia na tle geologicznym albo jakieś znalezisko archeologiczne, pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac, które obciążają inwestora określonymi kosztami” - tłumaczył ekspert na stronach gazety.

Jak poinformował dziennik, cena energii z polskiego atomu może wynieść ok. 160 euro za megawatogodzinę.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zamkną główny dworzec kolejowy stolicy! Na tydzień

Kujmy u Trumpa żelazo, póki gorące

Rozwój OZE to prosta droga do braków energii

»»Zboże z Ukrainy zalewa nasz rynek. Gdzie jest rząd? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!