„Mieszkanie to prawo nie towar” Szokująca retoryka Brukseli

Ukrócenie wynajmu krótkoterminowego, wsparcie z budżetu państw członkowskich budowy nowych mieszkań, uproszczenie procedur i pozwoleń na budowę to pomysły Komisji Europejskiej na tanie i dostępne mieszkania.

Wczoraj opublikowano tylko ogólną strategię, która ma zapewnić Europejczykom dostęp do tanich mieszkań i zatamować praktyki spekulacyjne na rynku, a szczegóły będą gotowe w przyszłym roku.

Bruksela walczy z pustostanami

Komisja Europejska uznała, że „brak dostępnych cenowo mieszkań i rosnące koszty stają się poważnym problemem społecznym”. I szacuje koszty niezbędnych inwestycji w mieszkalnictwie na 135 mld euro, a rocznie – by zaspokoić popyt – w Unii powinno powstawać w sumie ponad 2 miliony mieszkań. (Teraz to „tylko” 1,6 mln).

Władze unijne podliczyły, że od 2013 r. ceny nieruchomości wzrosły o ponad 60 proc. Jednocześnie „tylko 6-7 proc. zasobów mieszkaniowych UE stanowią mieszkania socjalne, 20 proc. domów pozostaje niezamieszkanych”.

Eurokraci mówią „spekulantom” stanowcze nie

Brukselę szczególnie niepokoi rozwój tzw. wynajmu krótkoterminowego i zamierza ukrócić to zjawisko, jak również spekulacje na rynku. Dlatego zamierza w przyszłym roku dokładnie przeanalizować sytuację. Jak informuje portal Politico, powołując się na **komisarza ds. energii i mieszkalnictwa Dana Jorgensena””,– chodzi o to, by mieszkania przestały być traktowane jako źródło dochodu, niczym „złoto, bitcoiny i inne inwestycje dokonywane wyłącznie w celu zarabiania pieniędzy”. Bo jego zdaniem „_mieszkanie to nie tylko towar: to podstawowe prawo”.

Budownictwo socjalne – program unijny

Komisja Europejska chce też, by kraje bardziej zaangażowały się budowę mieszkań socjalnych i zamierza im to ułatwić, m.in. poprzez uproszczenie zasad pomocy państwa. Liczy także, że w ogóle koszty inwestycji spadną wraz z „ograniczeniem obciążeń administracyjnych związanych z unijnymi przepisami dotyczącymi budownictwa”. W najbliższych dwóch latach wsparcie dla sektora ma popłynąć również z budżetu UE – ale tylko w wysokości 10 mld euro.

Agnieszka Łakoma

