Od dziś Chiny clą wieprzowinę z UE

Zapadła ostateczna decyzja odnośnie wprowadzenia przez Pekin ceł antydumpingowych na unijną wieprzowinę. Zaczęły obowiązywać od dziś. Zdaniem ekspertów, to duży cios wymierzony w europejską i polską produkcję, dlatego nasi hodowcy muszą intensywnie szukać nowych rynków zbytu.

Problem dotyczy nie tylko mięsa, ale przede wszystkim tzw. „piątej ćwiartki”, czyli podrobów i elementów o stosunkowo niskiej wartości w krajach Wspólnoty, które w przypadku Chin były ważnym towarem eksportowym.

Pekin na tej decyzji nie traci, bo ceny wieprzowiny w Państwie Środka spadają, a niedoborów surowca nie ma. Wymierne straty ponosi za to Unia Europejska.

Tymczasem Polska nie ma narzędzi do samodzielnego uruchomienia skupu interwencyjnego. Ewentualne działania może podjąć wyłącznie Komisja Europejska, jednak trudno stwierdzić czy taki mechanizm zostanie wdrożony. Drogą do przetrwania jest poszukiwanie alternatywnych rynków zbytu. A z tym nasz kraj ma niestety problem – m.in. ze względu na afrykański pomór świń, którego wciąż nie udało się okiełznać.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

