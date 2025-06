Co z tymi sieciami? Kolosalne wydatki na ekopolitykę

Teoretycznie powinniśmy już oswoić się z informacjami, że jakiejś branż potrzebne są kolejne miliardy euro na wielką zieloną transformację Europy, ale gdy planowane kwoty sięgają bilionów euro – jak to jest w przypadku sieci energetycznych , to trudno nad nimi przejść do porządku dziennego.

Z najnowszych wytycznych unijnych dotyczących rozwoju sieci energetycznej kontynentu, opublikowanych zaledwie kilka dni temu, wynika, że do 2040 r. niezbędne inwestycje kosztować będą ponad 1,2 biliona euro. Większość kwoty - 730 mld euro trzeba będzie wydać na rozbudowę i modernizację linii dystrybucyjnych i 477 mld euro na największe sieci - przesyłowe. Unijni eksperci wyliczyli również, że w tylko w tej dekadzie trzeba będzie wydać 574 mld euro na sieci.

Problemem nie jest wiek sieci, ale techniczne wymogi energii OZE

Bruksela przekonuje, że sieci to „niezbędne ogniwo między wytwarzaniem a popytem”, a ponieważ te w Europie są w znacznym stopniu stare, wybudowane dekady temu, to teraz wysiłek inwestycyjny musi być znaczący. Lecz problemem jest nie tylko wiek linii, ale przede wszystkim zmiana miksu energetycznego kontynentu i nastawienie – zgodnie ze strategią proklimatyczną i radykalne przejście - na odnawialne źródła energii. W końcu planowane miliony wiatraków i paneli słonecznych, budowanych priorytetowo i ze wsparciem finansowym - muszą zostać przyłączone, a sprawa nie jest prosta. Jednak o ile inwestycje w te nowe źródła postępują niezwykle szybko, to te w sieci – znacznie wolniej. Stąd opinia władz w Brukseli, że sieci „pilnie potrzebują rozbudowy, aby uwzględnić obecne złożoności transformacji energetycznej, zarówno na poziomie przesyłu, jak i dystrybucji”.

A ponieważ polityka klimatyczna, która ma doprowadzić kontynent do neutralności klimatycznej w połowie wieku, to na wydatkach do 2040 roku nie można poprzestać. Potem jeszcze aby zaspokoić potrzeby systemów energetycznych kolejne inwestycje pochłoną około 800 mld euro. Europejski Trybunał Obrachunkowy, który to wszystko także policzył ale na początku roku, stwierdził, że te inwestycje powiodą się, jeśli uda się pokonać kluczowe wyzwania, jak koordynacja planów w całej UE, przyśpieszenie procedur wydawania pozwoleń, ale równie znaczący może być problem niezbędnych surowców i sprzętu i pracowników.

Nawet jeśli te wszystkie kwestie udałoby się rozwiązać, to pozostaje jeszcze rzecz najważniejsza - odpowiedź na pytanie, czy odbiorcy energii, na których koszty inwestycyjne tak w OZE jak w sieci zostaną w znacznej części przerzucone, w ogóle będą je w stanie udźwignąć?

Agnieszka Łakoma

