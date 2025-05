Bruksela przechodzi do celnej kontrofensywy

Komisja Europejska rozpoczęła w czwartek konsultacje nad listą towarów o wartości 95 mld euro sprowadzanych z USA, które w przypadku braku porozumienia z Waszyngtonem mają zostać obłożone cłami odwetowi przez UE. Na liście znalazły się m.in. samoloty, samochody, maszyny, whisky, ryby, orzechy. Komisja Europejska zapowiedziała też rozpoczęcie sporu z USA przed Światową Organizacją Handlu (WTO) w związku z cłami ogłoszonymi przez prezydenta Donalda Trumpa.

Nowa lista nie obejmuje towarów, na które UE w kwietniu ogłosiła cła i jeszcze przed ich wejściem w życie zawiesiła je w związku z ogłoszonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa 90-dniowym odroczeniem tzw. ceł wzajemnych.

KE zaproponowała w nowym kroku nałożenie ceł także na towary eksportowane z UE do Stanów Zjednoczonych. Stawki zostałyby nałożone m.in. na stal i substancje chemiczne sprzedawane do USA o wartości 4,4 mld euro.

Konsultacje nad nową listą potrwają do 10 czerwca. „Niektóre towary mogą zostać usunięte z listy po konsultacjach. Zapraszamy Boeinga do wzięcia w nich udziału” - powiedział anonimowo dziennikarzom unijny urzędnik.

Według niego cła na przemysł lotniczy zgodnie z propozycją KE mogą objąć import o wartości 10,5 mld euro; punktem odniesienia jest wartość importu w 2024 r. Ponad 12 mld euro ma wynieść wartość towarów z sektora motoryzacyjnego.

Z kolei cła odwetowe wobec sektora rolnego obejmą import o wartości 6,5 mld euro, z czego 1,3 mld euro stanowią amerykańskie alkohole takie jak whisky czy wina. KE zaproponowała ponadto cła na ryby o wartości 0,5 mld euro.

Po konsultacjach KE opracuje ostateczną listę proponowanych towarów do oclenia. Aby jednak weszły one w życie, będą musiały się na to zgodzić kraje członkowskie UE.

Komisja Europejska rozpocznie spór z USA przed WTO

Spór będzie dotyczyć tzw. ceł wzajemnych, które Trump ogłosił 2 kwietnia. Środki te przewidują nałożenie co najmniej 10-procentowych taryf na towary sprowadzane do Stanów Zjednoczonych. Dodatkowa stawka na import z UE w wysokości 20 proc. została zawieszona przez prezydenta USA w ramach 90-dniowego odroczenia.

Wniosek KE do WTO dotyczy także ceł w wysokości 25 proc., nałożonych przez USA na europejski sektor motoryzacyjny.

W ocenie KE cła USA „rażąco naruszają podstawowe zasady WTO”. KE chce przed WTO potwierdzenia, że uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zasady mają znaczenie i nie mogą być jednostronnie ignorowane przez żadnego członka WTO, w tym przez USA.

Wcześniej Trump ogłosił też wprowadzenie 25-procentowych stawek na stal i aluminium, co oznaczało powrót do ceł nałożonych w czasie jego pierwszej prezydentury w 2018 r. KE już siedem lat temu zdecydowała się na spór przed WTO w tej sprawie. Postępowanie zakończyło się, gdy UE została wyłączona z ceł za prezydentury Joe Bidena.

