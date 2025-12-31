Polacy przeciw wejściu do strefy euro

Do pożegnania ze złotym Polakom wcale się nie spieszy – wskazuje „Rzeczpospolita”, publikując wyniki zleconego przez siebie sondażu, przeprowadzonego przez IBRiS 19-20 grudnia br.

Respondentów zapytano, czy w ciągu najbliższych 10 lat Polska powinna przyjąć euro zamiast złotego.

Jak czytamy w „Rz”, przeciwko wejściu do strefy euro było ponad 62 proc. respondentów, w tym aż blisko 44 proc. osób oponuje przeciw temu zdecydowanie.

Zwolenników przyjęcia wspólnej europejskiej waluty było 28,5 proc. pytanych, przy czym 10,5 proc. zdecydowanie je popiera.

PAP, sek

