82 proc. Polaków odkłada pieniądze. Na jakie cele?

Blisko 75 proc. Polaków posiada oszczędności - wynika z badania IBRiS dla PAP. Jednocześnie ośmiu na dziesięciu uczestników badania przyznało, że w ciągu ostatniego roku odkładało pieniądze, z czego ponad połowa na „czarną godzinę”.

Badanie wykazało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy regularnie, czyli co miesiąc (43 proc.), jak i kilka razy w roku (39 proc.) pieniądze odkładało łącznie 82 proc. Polaków. Jednocześnie oszczędności zgromadzone wcześniej ma 15,9 proc. badanych.

53,7 proc. Polaków oszczędza na „czarną godzinę”

Najczęściej wskazywanym przez Polaków celem było zbieranie oszczędności na sytuacje awaryjne, czyli na tzw. czarną godzinę - taki powód podało 53,7 proc. badanych. Drugim najczęściej wymienianym powodem była rekreacja, czyli wakacje i wyjazdy (23,3 proc.). Na przyszłe potrzeby zdrowotne oszczędza 17,6 proc. badanych.

Pieniądze na wsparcie dzieci lub wnuków zbiera 16,6 proc. Polaków; na cele długoterminowe, takie jak emerytura, oszczędza 14,9 proc., na remont domu czy mieszkania - 14,6 proc. W dalszej kolejności uczestnicy badania wymieniali: edukację własną (10,9 proc.), inne cele (10,4 proc.), zakup sprzętu lub elektroniki (8,4 proc.). Najrzadziej oszczędzamy na zakup nieruchomości lub działki - 7,4 proc. osób udzieliło takiej odpowiedzi.

Co czwarty ankietowany (24,8 proc.) przyznał, że ma zabezpieczenie wystarczające na więcej niż 12 miesięcy spokojnego życia; 17,7 proc. ma środki na 6-12 miesięcy, a 16,4 proc. na 3-6 miesięcy. Oznacza to, że 58,9 proc. oszczędzających ma zabezpieczenie na co najmniej 3 miesiące. Jednak niemal co czwarty badany (24,8 proc.) ma niskie rezerwy: 14,6 proc. tylko na 2 miesiące, 7,8 proc. na 3 miesiące, 2,2 proc. na miesiąc, a 0,2 proc. - mniej niż miesiąc. Natomiast 16,3 proc. respondentów nie potrafiło określić, na ile wystarczyło im oszczędności.

„Wyniki wyraźnie pokazują, że pomimo częstych zawirowań gospodarczych, Polacy pozostają rozważni, co potwierdza wysoki odsetek posiadających oszczędności i aktywnie oszczędzających. Jednakże, główny cel oszczędzania, czyli zabezpieczenie się na tzw. czarną godzinę sugeruje, że motywacją jest bardziej obawa przed niestabilnością niż ambitne plany długoterminowe. Co więcej, choć co czwarty Polak jest zabezpieczony na ponad rok, to identyczny odsetek ma środki na maksymalnie trzy miesiące. To wskazuje na głęboką lukę bezpieczeństwa i podział społeczeństwa na tych, którzy mogą planować przyszłość, i tych, którzy oszczędzają z myślą o przetrwaniu najbliższego kryzysu” – podkreślił dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 26-27 września br. metodą CATI wśród 1073 dorosłych Polaków.

PAP, sek

