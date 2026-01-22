Port Haller: na potrzeby gospodarki i wojska

Port Haller w gminie Choczewo to hit infrastrukturalny. Wizjonerski projekt ma poprawić naszą logistykę, bezpieczeństwo państwa i wzmocnić polską pozycję na Bałtyku. Nowy wielki port może wykorzystać kosztowną infrastrukturę, która powstanie przy okazji budowy elektrowni jądrowej.

Port Haller nawiązuje do postaci gen. Józefa Hallera, który w 1920 roku dokonał symbolicznych Zaślubin Polski z Morzem. Podczas uroczystości 10 lutego 1920 gen. Haller wrzucił do Zatoki Puckiej platynowy pierścień, symbolizujący odzyskanie przez Polskę Pomorza i dostępu do Bałtyku.

Port Haller został zaprezentowany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako strategiczna inwestycja dla państwa. To zarazem jedna z kluczowych propozycji infrastrukturalnych Prawa i Sprawiedliwości, o potężnym potencjale gospodarczym i obronnym. Koncepcja portu została opracowana szczegółowo od strony technicznej przez grono wybitnych ekspertów, posiada zarazem cechy projektu łączącego emocje i oczekiwania wielu Polaków. W tym sensie Port Haller to nie tylko ambitne przedsięwzięcie gospodarcze, ale i wizja wykraczająca daleko poza gospodarkę.

Turystyka to za mało

Port Haller będzie czwartym pełnomorskim portem w Polsce wyspecjalizowanym w przeładunkach Ro-Ro, czyli naczep drogowych, pojazdów kołowych oraz jednostek wojskowych. Według autorów projektu - posła Kacpra Płażyńskiego, szefa sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a także Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości - port zapewni nam dostęp do nowych korytarzy handlowych, czyli bałtycko-czarnomorskiego i adriatycko-bałtyckiego. Szlaki te połączą kraje Skandynawii z Turcją, Zakaukaziem, portami adriatyckimi oraz największym w Europie lądowym, multimodalnym centrum logistycznym w Weronie.

Kluczowe w projekcie Port Haller jest jego położenie w sąsiedztwie planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo–Kopalino w gminie Choczewo. Najbardziej kosztowną częścią inwestycji towarzyszących temu przedsięwzięciu jest infrastruktura. Po zakończeniu inwestycji jądrowej, zostanie ona wykorzystywana w marginalnym zakresie. Jedyna korzyścią ze stworzenia nowoczesnej infrastruktury byłaby poprawa dostępności Łeby i okalających ją terenów turystycznych nad Bałtykiem. To niewiele, jak na skalę tego przedsięwzięcia.

Autorzy projektu wymieniają kilka kluczowych inwestycji, które powstaną na potrzeby budowy elektrowni.

-Urząd Morski w Gdyni stworzy infrastrukturę hydrotechniczną (niezbędną do rozładunku urządzeń i materiałów potrzebnych do budowy elektrowni, transportowanych drogą morską; szacowny koszt to 907 mln zł).

-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zbuduje 26 km drogi krajowej zapewniającej dojazd (około 637 mln zł),

-PKP PLK położy linie kolejowe wraz z sieciami trakcyjnymi, stacjami pasażerskimi i terminalami towarowymi (budowa i modernizacja obejmie 153 km linii kolejowych, a jej koszt szacuje się na 3,218 mld zł)

-Polskie Sieci Elektroenergetyczne postawią stację elektroenergetyczną, a Energa Operator - przyłącze energetyczne do placu budowy.

Strategiczna baza

Powstanie Portu Haller uzupełni lukę istniejącą na mapie polskich portów. Porty Gdańsk, Gdynia i Szczecin – Świnoujście są już rozwinięte, ale już teraz brakuje im przestrzeni. Port Haller mógłby dysponować zasobami terenu przekraczającymi 300 hektarów.

Wprawdzie terminal Ro-Ro projektowany jest w ramach inwestycji Centralnego Portu Morskiego, jednak nawet w Gdańsku pojawiają się problemy z dostępnością. „Stąd największe terminale Ro-Ro powstają w oddaleniu od dużych miast” - piszą autorzy projektu. Obszar w Lubiatowie byłby zdecydowanie większy od 30 ha zaplanowanych w Gdańsku w ramach Centralnego Portu Morskiego (np. terminal Ro-Ro w Antwerpii ma aż 125 ha, w szwedzkim Trelleborgu – 50 ha).

Autorzy zwracają uwagę na wielkie znaczenie portu dla obronności. Znajdzie się on w obszarze działania amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie, jego odległość od baz rosyjskich w Okręgu Królewieckim jest dwa razy większa niż Trójmiasta, parasol ochronny mogą zapewnić systemy obronne zainstalowane na Pomorzu Słupskim, a w pobliżu znajduje się poligon rakietowy Wicko Morskie

Czy polskiemu wojsku potrzebny jest wielki terminal Ro-Ro? Według koncepcji Port Haller, tak. Choć w pewnym sensie wszystkie statki handlowe mogą być wykorzystywane do transportu personelu wojskowego, materiałów, a nawet sprzętu, to unikatowa konstrukcja, cechy użytkowe i zalety statków Ro-Ro są bardziej odpowiednie do wykorzystania wojskowego. Jednostki typu Ro-Ro to np. ważna część strategicznego planu zaopatrzenia marynarki wojennej USA.

Szczegóły koncepcji Portu Haller znajdują się na stronie www.porthaller.pl/ (można na niej dołączyć także do społeczności popierających ten projekt). Tematykę związaną z Port Haller można obserwować w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku, platformie X, Instagramie i YouTube.

Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej”

