Dofinansowanie na "deszczówkę". Rusza nabór wniosków

Mieszkańcy Rzeszowa, mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód deszczowych

Termin składania wniosków mija 11 marca.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dotacje przyznawane będą właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Program umożliwia dofinansowanie na:

- Zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę (minimum 500 litrów),

- Zakup i montaż podziemnych zbiorników (minimum 2000 litrów),

- Budowę oczek wodnych (minimum 500 litrów),

- Założenie ogrodów deszczowych.

Maksymalna kwota dofinansowania

W ramach programu można uzyskać do 80 proc. kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 1500 zł na jedno przedsięwzięcie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście w Wydziale Klimatu i Środowiska UM Rzeszowa, znajdującym się przy Rynku 7, pokój nr 1. Dokumenty można składać w następujących godzinach:

Poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 7:30 – 15:30,

Środy: 7:30 – 17:00.

Dodatkowe informacje dotyczące programu są na stronie internetowej miasta: https://bip.erzeszow.pl

