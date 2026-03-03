Dofinansowanie na "deszczówkę". Rusza nabór wniosków
Mieszkańcy Rzeszowa, mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód deszczowych
Termin składania wniosków mija 11 marca.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Dotacje przyznawane będą właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Program umożliwia dofinansowanie na:
- Zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę (minimum 500 litrów),
- Zakup i montaż podziemnych zbiorników (minimum 2000 litrów),
- Budowę oczek wodnych (minimum 500 litrów),
- Założenie ogrodów deszczowych.
Maksymalna kwota dofinansowania
W ramach programu można uzyskać do 80 proc. kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 1500 zł na jedno przedsięwzięcie.
Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście w Wydziale Klimatu i Środowiska UM Rzeszowa, znajdującym się przy Rynku 7, pokój nr 1. Dokumenty można składać w następujących godzinach:
Poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 7:30 – 15:30,
Środy: 7:30 – 17:00.
Dodatkowe informacje dotyczące programu są na stronie internetowej miasta: https://bip.erzeszow.pl
