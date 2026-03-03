Po co nam pellet, skoro mamy… łuski słonecznika

Brykiety z łusek słonecznika to paliwo powstające z odpadów rolniczych. Oferuje wartość opałową na poziomie 1720 MJ/kg, porównywalną z pelletem drzewnym, a często od niego wyższą. No i ta cena – nieosiągalna dla innych paliw stałych.

Na słonecznikowy brykiet trzeba zwykle wyłożyć od 510 do1000 zł za tonę – w zależności od regionu, formy zakupu i sezonu. Najtańsze ą tzw. big-bagi zamawiane bezpośrednio u producenta. Worki o wadze 15-25 kg w punktach sprzedaży detalicznej kosztują proporcjonalnie więcej. Dla porównania, zakup tony pelletu drzewnego to wydatek rzędu 1200-1600 zł, a metr przestrzenny sezonowanego liściastego drewna opałowego kosztuje od 350 do 500 zł. Pellet ze słonecznika ma jeszcze jeden aut – nie zawiera chemicznych dodatków, dlatego powstały po spalaniu popiół można wykorzystać jako nawóz.

Do jakich pieców się nadaje?

Najlepiej sprawdza się w kotłach zasypowych, kominkach i piecach na biomasę. W przypadku kotłów automatycznych z podajnikiem konieczne jest sprawdzenie dopuszczenia producenta – paliwo wytwarza więcej popiołu (2-5 proc.), co oznacza częstsze czyszczenie i ryzyko spieków.

Co warto wiedzieć przed zakupem?

Brykiet ma niską wilgotność, ale wymaga suchego magazynowania. Najbardziej opłacalny jest zakup poza sezonem grzewczym. To ekonomiczne rozwiązanie pod warunkiem dopasowania do parametrów kotła.

