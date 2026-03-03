Unia zakaże plastikowych doniczek

Planowany zakaz plastikowych doniczek nie oznacza ich całkowitego wycofania ze sklepów. Zmienia się przede wszystkim status prawny pojemników, w których sprzedawane są rośliny – już od tego roku będą one traktowane jako opakowania i objęte surowymi normami środowiskowymi.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, wykonane z cienkiego czarnego plastiku doniczki, które traktowane były do tej pory jako tymczasowe pojemniki do transportu czy do zabezpieczania sadzonek, uznane zostaną za opakowania , jeśli będą sprzedawane razem z rośliną. To oznacza obowiązek pełnej recyklowalności, ograniczania odpadów i stosowania surowców wtórnych. Regulacja nie dotyczy pustych doniczek sprzedawanych oddzielnie – te pozostają produktem wielokrotnego użytku.

Harmonogram zmian

Rozporządzenie obowiązuje od lutego 2025 roku, ale większość przepisów zacznie być stosowana od sierpnia br. Od 2030 roku wszystkie opakowania mają nadawać się do recyklingu, a plastikowe doniczki będą musiały zawierać co najmniej 35 proc. recyklatu. Do 2040 roku poziom ten wzrośnie do 65 proc.

Koniec czarnego plastiku

Problemem jest czarny plastik, którego nie wykrywają sortownie odpadów. Dlatego przepisy promują jasne, jednorodne materiały zaprojektowane „pod recykling”. A co zmieni się w sklepach? Branża testuje doniczki z recyklingu w jaśniejszych kolorach oraz pojemniki biodegradowalne z pulpy, kokosu czy łusek ryżu. Rozważane są też systemy wielokrotnego transportu roślin bez tradycyjnych, jednorazowych doniczek.

Źródło: agronews.com.pl

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Ursus” wraca nad Wisłę!

Nie rób tego od 3 marca, jeśli nie chcesz stracić „prawka”

To już nie żarty! Fatalne dane koniunktury w przemyśle

»»Branża kolejowa na torach niepewności - oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24