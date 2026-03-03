Francja wkracza w konflikt. Macron wydał rozkaz
Lotniskowiec Charles de Gaulle uda się na Morze Śródziemne w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie - zdecydował Emmanuel Macron.
Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył we wtorek, że konflikt w Iranie rozszerza się w regionie i wywiera poważne skutki na bezpieczeństwo. Macron podkreślił, że jego kraj łączą porozumienia obronne z Katarem, Kuwejtem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Francja już się zaangażowała
W wystąpieniu telewizyjnym szef państwa wyjaśnił, że Francja w pierwszych godzinach konfliktu strąciła drony w uzasadnionej obronie, by bronić przestrzeni powietrznej swych sojuszników.
Poinformował o rozmieszczeniu niedawno samolotów Rafale i systemów obrony powietrznej.
Potwierdził także, że francuski lotniskowiec Charles de Gaulle obrał kurs w kierunku Morza Śródziemnego.
pap, jb
