Francja wkracza w konflikt. Macron wydał rozkaz

Lotniskowiec Charles de Gaulle uda się na Morze Śródziemne w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie - zdecydował Emmanuel Macron.

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył we wtorek, że konflikt w Iranie rozszerza się w regionie i wywiera poważne skutki na bezpieczeństwo. Macron podkreślił, że jego kraj łączą porozumienia obronne z Katarem, Kuwejtem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Francja już się zaangażowała

W wystąpieniu telewizyjnym szef państwa wyjaśnił, że Francja w pierwszych godzinach konfliktu strąciła drony w uzasadnionej obronie, by bronić przestrzeni powietrznej swych sojuszników.

Poinformował o rozmieszczeniu niedawno samolotów Rafale i systemów obrony powietrznej.

Potwierdził także, że francuski lotniskowiec Charles de Gaulle obrał kurs w kierunku Morza Śródziemnego.

pap, jb

