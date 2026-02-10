Brukselskie lody dla Polaków – bezradność i marazm Tuska

Rachunki za ogrzewanie poszybowały o kilkadziesiąt procent, pompy ciepła, te rzekome cuda ekologii, zamarzają poniżej -20 st., tracąc efektywność i pompując już tylko koszty prądu – nawet o 60 proc.

Tej zimy Polska przypomina gigantyczną lodówkę, w której rząd Donalda Tuska serwuje obywatelom mroźny deser z podwyżek i awarii, a oni dygoczą, licząc straty w portfelach i zdrowiu.

Rachunki za ogrzewanie poszybowały o kilkadziesiąt procent, pompy ciepła, te rzekome cuda ekologii, zamarzają poniżej -20 st., tracąc efektywność i pompując już tylko koszty prądu – nawet o 60 proc. To jak kupno na Alasce kabrioletu Ferrari, który w śniegu zamienia się w sanki, a właściciel, zamiast jeździć – płaci za holowanie.

Sieci ciepłownicze sypią się jak stare meble w opuszczonym domu, awarie w Warszawie, gdzie dziesiątki, a nawet setki bloków marzło w całe noce, w Kielcach z 30 tys. ofiar chłodu, w Szczecinie, Częstochowie, Lublinie, Gdańsku i Sopocie tysiące rodzin spędzało noce pod kołdrami, modląc się o cudowne rozmrożenie rur, podczas gdy termometry wskazywały temperatury godne ekspedycji polarnej. Chorzy, dzieci i starsi ludzie drżeli w piżamach, marząc o czasach, gdy ciepło nie było luksusem.

Daniel Obajtek, europoseł PiS

