Jak żyć w czasach drogiego paliwa? Poradnik kierowcy
Ceny ropy naftowej mocno zwyżkują - na razie nie widać szans na jakąkolwiek poprawę sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie dochodzi do nowych ataków w trwającym od soboty konflikcie zbrojnym USA i Izraela z Iranem. Firmy paliwowe już mocno podniosły stawki hurtowe na rynku paliw i mamy pierwszą falę podwyżek na stacjach. Wygląda na to, że taka sytuacja zostanie z nami na dłużej.
Jak kierowcy mogą ograniczyć negatywne skutki nagłych i mocnych podwyżek cen paliw? Poradnik dla kierowców na czas podwyżek przygotował portal wPolsce24.tv.
Przede wszystkim musimy rozpoznać sytuację i ocenić, jak długo może potrwać kryzys, odnosząc to do swoich potrzeb.
Co stoi za podwyżkami?
Eksperci wskazują na kilka czynników:
• rosnące ceny ropy na światowych rynkach,
• napięcia geopolityczne (wojna na Bliskim Wschodzie),
• osłabienie kursu złotego wobec dolara,
• zmiany marż rafineryjnych.
Każdy z tych elementów ma bezpośredni wpływ na koszt zakupu surowca i produkcji paliwa. W efekcie koncerny paliwowe aktualizują swoje cenniki hurtowe.
Ile zapłacą kierowcy?
Choć ostateczna cena zależy od regionu kraju i polityki konkretnej stacji, analitycy rynku przewidują, że podwyżki przy dystrybutorach mogą wynieść nawet kilkanaście groszy na litrze.
Najbardziej odczuwalne będzie to dla kierowców tankujących olej napędowy, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu i transportu towarów.
Czy to początek dłuższego trendu?
Pytanie, które dziś zadaje sobie wielu kierowców, brzmi: czy to jednorazowa korekta, czy początek dłuższej serii podwyżek? Wiele zależy od sytuacji na rynku ropy i decyzji największych producentów surowca.
Jeśli ceny ropy utrzymają się na podwyższonym poziomie, a złoty pozostanie słaby wobec dolara, presja na dalsze wzrosty może się utrzymać.
Co mogą zrobić kierowcy?
Eksperci radzą:
• śledzić lokalne promocje,
• tankować do pełna przed kolejnymi aktualizacjami cen,
• korzystać z aplikacji porównujących ceny paliw.
Oprac. sek
