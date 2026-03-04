Jak żyć w czasach drogiego paliwa? Poradnik kierowcy

Ceny ropy naftowej mocno zwyżkują - na razie nie widać szans na jakąkolwiek poprawę sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie dochodzi do nowych ataków w trwającym od soboty konflikcie zbrojnym USA i Izraela z Iranem. Firmy paliwowe już mocno podniosły stawki hurtowe na rynku paliw i mamy pierwszą falę podwyżek na stacjach. Wygląda na to, że taka sytuacja zostanie z nami na dłużej.

Jak kierowcy mogą ograniczyć negatywne skutki nagłych i mocnych podwyżek cen paliw? Poradnik dla kierowców na czas podwyżek przygotował portal wPolsce24.tv.

Przede wszystkim musimy rozpoznać sytuację i ocenić, jak długo może potrwać kryzys, odnosząc to do swoich potrzeb.

Co stoi za podwyżkami?

Eksperci wskazują na kilka czynników:

• rosnące ceny ropy na światowych rynkach,

• napięcia geopolityczne (wojna na Bliskim Wschodzie),

• osłabienie kursu złotego wobec dolara,

• zmiany marż rafineryjnych.

Każdy z tych elementów ma bezpośredni wpływ na koszt zakupu surowca i produkcji paliwa. W efekcie koncerny paliwowe aktualizują swoje cenniki hurtowe.

Ile zapłacą kierowcy?

Choć ostateczna cena zależy od regionu kraju i polityki konkretnej stacji, analitycy rynku przewidują, że podwyżki przy dystrybutorach mogą wynieść nawet kilkanaście groszy na litrze.

Najbardziej odczuwalne będzie to dla kierowców tankujących olej napędowy, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu i transportu towarów.

Czy to początek dłuższego trendu?

Pytanie, które dziś zadaje sobie wielu kierowców, brzmi: czy to jednorazowa korekta, czy początek dłuższej serii podwyżek? Wiele zależy od sytuacji na rynku ropy i decyzji największych producentów surowca.

Jeśli ceny ropy utrzymają się na podwyższonym poziomie, a złoty pozostanie słaby wobec dolara, presja na dalsze wzrosty może się utrzymać.

Co mogą zrobić kierowcy?

Eksperci radzą:

• śledzić lokalne promocje,

• tankować do pełna przed kolejnymi aktualizacjami cen,

• korzystać z aplikacji porównujących ceny paliw.

