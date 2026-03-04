Masakra na stacjach paliw! 60 zł więcej za pełny bak ON

Orlen gwałtownie podniósł hurtowe cen paliw. Skala wzrostów jest ogromna i przekłada się na drastyczną zwyżkę ceny przy dystrybutorach na stacjach paliw: nawet 50-60 złotych więcej za pełne tankowanie zbiornika olejem napędowym!

Diesel podrożał 1,07 zł w dwa dni! Od 02-03 Orlen podniósł ceny: - ON z 4,809 zł/litr do 5,681 zł (+0,87 zł/l, a z VAT - o 1,07 zł/litr) - benzyna 95 z 4,466 zł/litr do 4,789 zł (+0,323 zł/l, a z VAT - o 40 gr) Szok na stacjach - 50-60 złotych więcej za pełne tankowanie ON! - podaje na X Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliwowego.

To reakcja na stacjach paliw, tego co wydarzyło się wczoraj na rynku hurtowym, gdzie m.in. Orlen radykalnie zwiększył 3 marca stawki.

Zmiana cen hurtowych oleju napędowego w Orlenie, 3 marca 2026 / autor: X - screen

Zmiana cen hurtowych benzyny w Orlenie, 3 marca 2026 / autor: X - screen

Orlen drastycznie podniósł ceny hurtowe paliw! Aż o 43 grosze na litrze podrożał olej napedowy a benzyna bezołowiowa 95 podrożała o 15 groszy! To oznacza duże podwyzki na stacjach paliw - donosił wczoraj poseł Jarosław Wieczorek.

Tusk znowu nawijał makaron na uszy?

Przypomnijmy, że wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie wpływał na marże Orlenu, tak by zminimalizować skutki podwyżek paliw dla klientów.

Sądząc po tym, co się dzieje na rynku paliw wygląda na to, że premier nie wykonał jeszcze telefonu do Orlenu w sprawie cen paliw. A koncern korzysta na tym i stąd drastyczny skok cen na stacjach.

Jak sądzicie, jakie będą zaraz ceny na stacjach? Z danych za IV kwartał 2025 wynika, że Orlen już łupił kierowców, ciekawe, czy wykorzysta obecną sytuację – skomentował obecną sytuację były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Swoja droga, nie ma szczęścia Donald Tusk do komentarzy do rynku paliwowego. W czasie kampanii wyborczej jego wypowiedź o „benzynie za 5,19, gdybybym był premierem”, stała się memem i pretekstem do niekończącej się fali żartów i dowcipów. Co gorsza, Tusk już jako premier przyznał, że on jako szef rządu nie ma instrumentów do wpływania na ceny paliw. Teraz twierdzi, że takie instrumenty ma! Trudno nadążyć za kolejnymi zmianami poglądów szefa rządu…

Krzysztof Kotowski

