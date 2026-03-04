Premier jednym zdaniem o Orlenie się obnażył. I zbił kurs

Hipokryzja! Donald Tusk zapowiedział otwarcie działania, za które karnie chcą ścigać jego ludzie byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Nie będziemy dyktowali cen gazu i ropy, ale Orlen użyje narzędzi dostępnych dla niego, także finansowych, związanych z marżą, aby skoki cen na giełdach światowych nie odbiły się znacząco – powiedział premier przed posiedzeniem rządu.

Nie możemy oczywiście zagwarantować nienaruszalności cen w tym czasie - przyznał premier.

Zapowiedź Donalda Tuska, oznaczające poważne ryzyko spadku zysków Orlenu, który miałby na siebie wziąć część ciężaru finansowego drożejących paliw, momentalnie wywołała reakcję na giełdzie. Notowania akcji Orlenu zanurkowały wczoraj o ponad 5 proc.

Czerwona kreska oznacza moment spadku kursu akcji Orlenu po wypowiedzi premiera / autor: Screen - stooq.pl

Jedna wypowiedź D. Tuska i z giełdy wyparowało 5 miliardów. Ciekawe kto wiedział zawczasu - pytał na X poseł PiS Janusz Cieszyński

Obajtek: Czy nie za to samo chcą mnie rozliczać?

Czy nie za to samo chcą mnie rozliczać? Przecież mówiliście, że trzeba działać rynkowo. Jestem ciekaw, co teraz powie na to Orlen - czy to nie jest polityczne działanie. Zostaliście zagonieni w kozi róg - napisał na X prezes Daniel Obajtek.

Chodzi o śledztwo prokuratorskie wszczęte w 2024 r. badające zmiany na rynku paliw w II połowie 2023 r.

Krzysztof Kotowski

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Ursus” wraca nad Wisłę!

Dług państwa wystrzelił

Szok! Po Neapolu jeździ 35 tys. aut z polskimi rejestracjami

»»Rynki boją się Iranu – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24