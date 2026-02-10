Bitwa o Małaszewicze. Inwestycja czeka na decyzje rządu

W Europie od lat trwa cicha wojna o ogromne wpływy z transportu towarów do Unii Europejskiej. Polskie porty, lotniska i kolej odgrywają w tej bitwie o logistykę kluczowa rolę. Stąd tak istotne były i są projekty infrastrukturalne rozpoczęte jeszcze w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Głównym jest oczywiście Centralny Port Komunikacyjny, ale nie bez znaczenia jest rozbudowa portów Szczecin-Świnoujście, żeglowność Odry, czy modernizacja tzw. suchego portu w Małaszewiczach na naszej wschodniej granicy.

Paradoksalnie – wszystkie wymienione inwestycje od dwóch lat napotykają na problemy… Brakuje woli politycznej w rządzie Donalda Tuska? A może to celowe działania? Takie pytania są naturalne, jeśli kluczowe w bitwie logistycznej projekty z niewyjaśnionych przyczyn tracą poparcie rządu.

50 mld zł w 10 lat

Na ten temat w programie „Na linii ognia” w tv wPolsce24 mówił senator Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Bierecki.

Dlaczego ekipie Donalda Tuska tak bardzo zależy, aby zniszczyć inwestycje dokonywane przez poprzedników, przez rząd Zjednoczonej Prawicy, mimo że były one dobre dla Polaków, dobre dla Polski, a nasze państwo by na tym zarobiło? – pytali prowadzący program Marta Piasecka i Szymon Szereda.

„Tak, Polska zarobiłaby o najmniej kilkanaście miliardów na tej inwestycji, jeśli powstałaby dokładnie z wcześniejszymi planami. Zgodnie z planem w ciągu 10 lat budżet państwa miał zarobić około 50 miliardów złotych, więc to znaczące przychody. Ale mamy opóźnienie, jeśli chodzi o Małaszewicze. Po dwóch latach rządzący wykonują pierwszy krok. Zapewniają finansowanie dla trzyletniego okresu, które przyniesie wyłącznie drobne remonty na terenie tego suchego portu w Małaszewiczach. Z całą pewnością nie jest to realizacja projektu rozbudowy, który przyjął rząd Prawa i Sprawiedliwości” – mówił senator Bierecki.

Brama do Europy

Rozbudowa Małaszewicz oznacza, że strumień towarów, tych z Dalekiego Wschodu, w tym z Chin, będzie przekierowany na tę bramę do Europy, jaką jest Suchy Port Małaszewicze.

„Te towary, te dochody, te 50 miliardów, o których mówimy, nie wpłynie do budżetów innych państw, będzie wpływać do naszego budżetu. To jest coś, co jest wspólnym mianownikiem z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Przecież sprawa CPK to to bój o to, gdzie będzie realizowane polskie cargo. W tej chwili większość, ponad 80 proc. polskiego cargo jest przejmowane przez niemieckie lotniska. Zbudowanie CPK oznaczałoby, że te dochody trafią do naszego budżetu, że my sami będziemy zarabiać na naszym cargo” – wyjaśniał senator.

Kwestia Małaszewicz, czyli zbudowania czegoś, co myśmy nazywali nową Gdynią. Po zrealizowaniu ustawy przyjętej 13 czerwca 2023 roku, takie dochody by były i polski budżet by znakomicie na tym zarabiał, a region Polski wschodniej - północna część województwa lubelskiego, stałaby się jednym z najzamożniejszych regionów w Polsce. To się jednak nie zdarzyło…

Jest projekt ustawy

„No właśnie, że jakie teraz powinny być kolejne ruchy żeby port w Małaszewiczach nie został zupełnie zaprzepaszczony czy da się jakoś uratować ten projekt i co powinno być kolejnym ruchem jeśli rząd, załóżmy przynajmniej, chciałby rozwijać to miejsce?” – pytali prowadzący program „Na linii ognia”.

„Składamy projekt zmiany w ustawie, bo dwuletnia zwłoka sprawiła, że zdezaktualizował się harmonogram inwestycyjny. My mówimy o inwestycji na poziomie 3,5 miliarda złotych ze środków budżetowych. Więcej – o inwestycji rozpisanej precyzyjnie na okres pięciu lat. Rząd Donalda Tuska mówi o horyzoncie ośmioletnim i mówi o przeznaczeniu około 120 milionów złotych na Małaszewicze. Tak więc mamy tutaj 120 milionów do 3,5 miliarda – wyjaśniał senator Grzegorz Bierecki. Jeśli zainwestujemy 3,5 miliarda, będziemy mieli w budżecie 50 miliardów dochodów. To jest interes, w który każdy by zainwestował, ale nie rząd Donalda Tuska. I to jest najbardziej przykre w tej całej sytuacji, jednocześnie przerażające. Ale czy możemy się dziwić, jeżeli Donald Tusk realizuje teraz, a w zasadzie może spłaca długi względem Niemców i Brukseli, którzy mu swego czasu bardzo mocno w karierze politycznej pomogli?” – pytał retorycznie senator.

Na urzędniczych biurkach

Jedno jest pewne, wskazywane przez nas, także na portalu wGospodarce.pl, ponad dwa lata temu, po utworzeniu rządu Donalda Tuska rozwojowe inwestycje, kluczowe dla polskiej gospodarki i konkurencyjności w Europie, zatrzymały się na urzędniczych biurkach. Są modyfikowane, kastrowane finansowo, opóźniane i… restrukturyzowane. Pozostaje nadzieja, że działania legislacyjne posłów, senatorów PiS i Prezydenta RP, nie pozwolą zapomnieć o szansie na wygranie bitwy o europejską logistykę, jaka zdarza się Polsce raz na sto lat.

Maciej Wośko, redaktor naczelny wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej”

