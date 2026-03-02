Złoty cel NBP: 700 ton kruszcu!

Na koniec stycznia 2026 r. Narodowy Bank Polski posiadał w rezerwach 550 ton złota. Jego wartość wyniosła 89 mld USD, czyli ponad 30 proc. rezerw walutowych kraju. Ale na tym nie koniec. Z inicjatywy prezesa prof. Adama Glapińskiego zarząd NBP podjął decyzję o zwiększeniu rezerw złota do 700 ton!

Złoto od zawsze cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ludzi. Zasoby tego kruszcu na na świecie są ograniczone. Wystarczy powiedzieć, że gdyby zebrać całe złoto wydobyte przez ludzkość w historii, otrzymalibyśmy sześcian o wymiarach boku 22 metrów. Ograniczone przez naturę zasoby połączona z trwałością fizyczną metalu spowodowały przez wieki, że jego posiadanie stało się symbolem władzy i suwerenności, a blask przedmiotów ze złota to synonim bogactwa.

Oczywiste jest, że złoto ma ogromne znaczenie w świecie finansów: utrzymuje wartość realną w długim okresie i zazwyczaj jego cena rośnie w warunkach podwyższonego ryzyka kryzysów finansowych czy politycznych.

Jak definiują to ekonomiści i specjaliści od finansów złoto nie stanowi niczyjego zobowiązania i nie jest obarczone ryzykiem kredytowym, a cechy fizyczne zapewniają jego trwałość i praktycznie niezniszczalność. Z tego powodu stanowi przedmiot zainteresowania banków centralnych na całym świecie, szczególnie w ostatnich latach. Według szacunków Światowej Rady Złota (World Gold Council) w 2025 roku banki centralne zakupiły 863 tony złota wobec 1092 ton rok wcześniej.

Zwiększanie rezerw złota przez Narodowy Bank Polski

Złoto stało się strategicznym elementem aktywów rezerwowych NBP w trakcie pełnienia funkcji Prezesa NBP przez prof. Adama Glapińskiego. Przed rozpoczęciem w 2018 r. zakupów na dużą skalę udział złota w Oficjalnych Aktywach Rezerwowych wynosił 3,8 proc. ( grudzień 2017 r.). Z inicjatywy prezesa Glapińskiego od tamtej pory Narodowy Bank Polski zakupił prawie 450 ton złota. Warto podkreślić, że w 2025 roku NBP był największym nabywcą złota spośród banków centralnych (podobnie jak rok wcześniej), zwiększając zasoby kruszcu o 102 tony.

Na koniec stycznia 2026 r. Narodowy Bank Polski posiadał w rezerwach 550 ton złota. Jego wartość wyniosła 89 mld USD, czyli ponad 30 proc. rezerw walutowych kraju. Przekładając to na konkret: to ponad 44 200 sztab – każda w najwyższym standardzie London Bullion Market Association, tzw. London Good Delivery.

Obecna wielkość zasobu zapewnia NBP 12. pozycję w rankingu największych posiadaczy złota wśród banków centralnych na świecie. W Europie NBP zajmuje 6. lokatę, po Niemczech, Włoszech, Francji, Szwajcarii i Holandii, a przed Europejskim Bankiem Centralnym, Portugalią i Wielką Brytanią.

NBP podnosi poprzeczkę

Ale na tym nie koniec! Z inicjatywy prezesa prof. Adama Glapińskiego Zarząd NBP podjął decyzję o zwiększeniu rezerw złota do 700 ton, nie określając już ich procentowego udziału w aktywach rezerwowych ani czasu osiągnięcia tego celu.

Zwiększenie zasobu złota do 700 ton przesunie NBP do pierwszej dziesiątki banków centralnych o największych zasobach tego kruszcu (przy założeniu utrzymania obecnego stanu posiadania złota przez inne banki centralne) – wyprzedzimy Niderlandy (612,5 tony) i Turcję (644,5 ton), i znajdziemy się za Japonią (846 ton). W Europie będziemy na 5. pozycji, za Niemcami, Włochami, Francją i Szwajcarią.

Realizacja tego rozpisanego na lata scenariusza NBP zbudowania znacznych zasobów rezerw dewizowych, w tym złota, ma oczywiście cel strategiczny: prowadzi do zwiększenia wiarygodności Polski oraz polskiego banku centralnego na międzynarodowych rynkach finansowych.

