Szok! Po Neapolu jeździ 35 tys. aut z polskimi rejestracjami

Odwiedzający Neapol są zadziwieni liczbą samochodów i skuterów posiadających polskie tablice rejestracyjne. Czyżby aż tylu naszych rodaków uległo urokom tego pięknego miasta? A może Milan i Inter, w którym pałeczkę lidera dzierży as naszej reprezentacji, Piotr Zieliński, rozgrywają klasyka Serie A? Nic z tych rzeczy.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, na które powołuje się money.pl, wynika, że w Polsce w 2024 roku średnia składka za ubezpieczenie OC wyniosła 538 zł, podczas gdy we Włoszech przekracza ona 600 euro. Jednak składki dotyczące pojazdów użytkowanych w samym Neapolu wynoszą ponad 1100 euro. Różnica w ich wysokości jest następstwem odmiennie kształtującego się ryzyka dla ubezpieczyciela.

Sprytny jak Włoch

Chodzi o pieniądze – mamy do czynienia z oszustwem, z pomocą którego tysiące Włochów omija lokalne przepisy i wysokie koszty ubezpieczeń. Zgodnie z informacjami portalu podroze.wprost.pl, Włosi korzystają z pomocy pośredników, którzy rejestrują ich pojazdy nad Wisłą, gdzie ubezpieczenie OC może być nawet dziewięciokrotnie niższe niż w stolicy Kampanii.

Włoskie prawo wyraźnie określa, że pojazd na zagranicznych rejestracjach może być użytkowany maksymalnie przez 90 dni. Po upływie tego terminu każdy dalszy przejazd oznacza naruszenie przepisów. Mimo to proceder nie słabnie – przekłada się to nie tylko na straty włoskich ubezpieczycieli, ale może również wpływać na wysokość składek płaconych przez Polaków.

Gwardia Finansowa wkracza do gry

Walkę z nielegalnym używaniem zagranicznych tablic podjęła Włoska Gwardia Finansowa. Według portalu podroze.wprost.pl, wszystko zaczęło się w 2024 roku, gdy skonfiskowała ona przesyłkę zawierającą ponad 20 polskich tablic oraz dokumenty pojazdów. Kontrole przynoszą jednak dość mizerne rezultaty. Dość powiedzieć, że w ostatnich miesiącach wycofano z ruchu zaledwie 30 samochodów.

Problem narasta

Zgodnie z informacjami podanymi przez Wprost.pl, coraz częściej oprócz polskich „blach”, pojawiają się na ulicach Neapolu tablice z Bułgarii. Szacuje się, że w ub.r. po tym włoskim mieście mogło poruszać się nawet 35 tys. aut z polskimi rejestracjami. Neapol jest jednym z miast o największym zagęszczeniu ruchu we Włoszech. W aglomeracji zarejestrowanych jest blisko 1,8 mln samochodów i skuterów.

