Głosowanie w JSW. „Najtrudniejsza decyzja załogi w historii”

W czwartek 12 lutego br. wśród załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbędzie się referendum dot. projektu porozumienia zawieszającego część świadczeń pracowniczych. Zgoda załogi ma umożliwić pozyskanie przez spółkę koniecznego zewnętrznego finansowania i pozwolić na uniknięcie twardej restrukturyzacji ustawowej.

JSW akcentuje, że uzgodnione w piątek 6 lutego porozumienie zawieszające jest częścią szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie przyszłości spółki wobec trudnych warunków rynkowych.

Na facebookowym profilu zakładowej Solidarności JSW skopiowano pytania i odpowiedzi dot. porozumienia i referendum, zamieszczone na wewnętrznym portalu pracownika JSW.

Referendum w cieniu groźby upadłości

Zaznaczono tam m.in., że JSW znajduje się w skrajnie trudnej sytuacji finansowej wynikającej z warunków rynkowych, w których przychody nie pokrywają kosztów działalności. Już teraz spółka nie płaci w pełni swoich zobowiązań, a dotychczasowi dostawcy nie chcą realizować zamówień. Bez natychmiastowych działań stabilizujących spółka nie będzie w stanie utrzymać płynności finansowej i grozi jej upadłość.

Wyjaśniono, że porozumienie to pakiet uzgodnionych rozwiązań wypracowanych w negocjacjach ze stroną społeczną, których celem jest: ograniczenie skutków kryzysu, utrzymanie miejsc pracy i stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania JSW. Stwierdzono, że porozumienie zawieszające jest obecnie jedynym rozwiązaniem alternatywnym wobec twardej restrukturyzacji ustawowej (upadłość lub sanacja).

W portalu pracownika zapewniono, że rozwiązania zapisane w porozumieniu będą dotyczyły wszystkich pracowników fizycznych i umysłowych w JSW - mają one charakter systemowy i obejmują całą spółkę. Dodano, że porozumienie daje spółce czas i narzędzia do przetrwania obecnego kryzysu, a jego brak oznacza natychmiastowe i znacznie bardziej dotkliwe konsekwencje.

»» O trudnej sytuacji finansowej Polskiej Grupy Górniczej czytaj tutaj:

PGG- strata. Otrzymali miliardy dotacji, teraz zwolnią pracowników

Solidarność: rządzący powtarzają scenariusz z 2015 roku

Dzień wcześniej zakładowa Solidarność opublikowała oświadczenie, w którym nazwała referendum najtrudniejszą decyzją w prawie 33-letniej historii JSW i zaznaczyła, że 22-tysięczna załoga spółki jest ratunkiem dla jej dalszego istnienia już po raz drugi (po 2015 r., gdy załoga też zgodziła się na czasowe zawieszenie części świadczeń).

„Dziś spółka znów stoi na równi pochyłej. Z jednej strony to nie nasza – pracowników – wina, że rządzący nami ponownie zastosowali identyczny scenariusz jak w 2015 r. (…) Koniunktura na rynku węgla znów się załamała. Do tego, tuż przed kryzysem, wydrenowano z nas tzw. podatek solidarnościowy w wysokości 1,6 mld zł, aby reszta Polski płaciła mniej za – i tak dziś absurdalnie drogą – energię elektryczną” - ocenił związek.

Solidarność zasugerowała, aby załoga pokazała „chęć ciężkiej walki” o spółkę i miejsca pracy, a „bardziej siłowe rozwiązania zostawiła na moment, gdy druga strona nie przerwie tego cyklicznego łańcucha zdarzeń i nie wprowadzi prawdziwej modernizacji tak wartościowego aktywa w swoim portfelu”.

Związkowcy podkreślili, że brak akceptacji dla porozumienia wyrażony w referendum będzie oznaczał, że strona społeczna nie podpisze się pod porozumieniem.

Zadeklarowali też oczekiwanie, aby ogłoszony przez ministra aktywów państwowych Kodeks Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego został na początek realnie wprowadzony w JSW.

Co przewiduje porozumienie w JSW?

W raporcie JSW z piątku 6 lutego napisano, że projekt porozumienia przewiduje zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych z związkami zawodowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW oraz wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikałoby z ich umów o pracę (w zakresie wskazanym w projekcie porozumienia).

Wśród tych założeń są:

►zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r.,

►przesunięcie terminu płatności 14. pensji za 2025 r. na rok 2027 r.,

►płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach,

►zawieszenie wypłaty deputatu węglowego,

►ograniczenie innych świadczeń, np. obniżenie wysokości ekwiwalentów za posiłki regeneracyjne.

Przewodniczący zakładowej Solidarności Sławomir Kozłowski w wywiadzie dla jednego z lokalnych mediów zamieszczonym na związkowym profilu zapewnił, że rozmowy zostały zakończone na warunkach z przedstawionego projektu porozumienia, ponieważ pracodawca stwierdził, że na tyle już się cofnął, że ze względu na instytucje finansowe, z którymi rozmawia, nie może prowadzić dalej idących negocjacji. Kozłowski podkreślił też, że wynegocjowany projekt nie narusza wynagrodzeń miesięcznych.

Związki jeszcze w piątek sygnalizowały, że wypracowany projekt „w widoczny sposób ogranicza skalę cięć i jest rozwiązaniem mniej dotkliwym dla pracowników” niż pierwotna propozycja zarządu. Związkowcy wcześniej wyliczyli, że cięcia świadczeń pracowniczych, których oczekiwał w pierwszej, grudniowej propozycji zarząd, wynosiłyby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat. Według niezweryfikowanych przez zarząd doniesień medialnych, poddawane teraz referendum porozumienie oznacza pozostawienie w tym roku w spółce ok. 2,1 mld zł.

Biznes Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sieć już nie wytrzymuje OZE, Niemcy tną przywileje

Bitwa o Małaszewicze. Inwestycja czeka na decyzje rządu

Prof. Witold Modzelewski o KSeF: Absurdu naprawić się nie da

»»Złoto na huśtawce! Gotówka coraz mocniejsza! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24