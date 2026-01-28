Politycy Lewicy wywracają negocjacje w JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej oświadczył w środę, że jest gotowy do pracy nad dotychczas procedowanym projektem porozumienia. Rozmowy spółki ze związkowcami zostały we wtorek zawieszone m.in. po tym, jak przynieśli oni własny projekt.

Projekt porozumienia dotyczącego czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych, co pozwoliłoby JSW zmniejszyć koszty, zarząd spółki przedstawił stronie społecznej pod koniec grudnia 2025 r. Związki dotąd sprzeciwiają się temu – mimo przedłużającej się głębokiej dekoniunktury i wiążącego się z tym długotrwałego spadku przychodów spółki.

Zarząd JSW namawia związki do powrotu do negocjacji

W środę na stronie internetowej JSW pojawiło się oświadczenie zarządu spółki, w którym wyraził on „gotowość natychmiastowego powrotu do rozmów i dalszego procedowania projektu porozumienia, nad którym wspólnie ze stroną społeczną pracowano przez ostatnie tygodnie”. Władze firmy oceniły, że „jeszcze na początku tygodnia strony były bliskie osiągnięcia kompromisu”.

Zarząd przekonuje, że „nie jest możliwe rozpoczynanie negocjacji od początku po całej serii rozmów, analiz i ustaleń w oparciu o nowe, wcześniej nieznane propozycje przygotowane pod wpływem publikacji prasowych, które pojawiły się we wtorek w przestrzeni publicznej”.

Według zarządu JSW „konieczny jest powrót do stołu rozmów w oparciu o dotychczasowy dorobek negocjacyjny i z poszanowaniem wysiłku, jaki obie strony włożyły w dotychczasowe uzgodnienia”. Dlatego zarząd JSW zapowiedział wystosowanie do reprezentatywnych związków zawodowych zaproszenia na kolejne spotkanie.

Związkowcy usztywniają stanowisko

Do oświadczenia zarządu odniosła się już zakładowa Solidarność. Na swoim facebookowym profilu związek zarzuca zarządowi JSW brak szacunku dla pracowników. Wskazał m.in. na poranne słowa ministra energii Miłosza Motyki, który w radiu RMF apelował o „ciszę, precyzję i spokój” oraz unikanie kamer, by doprowadzić rozmowy w JSW do „szczęśliwego finału”.

„Z drugiej strony zarząd JSW publikuje w mediach oświadczenie, które jest jawnym zaprzeczeniem tych słów. Ministerstwo chce spokoju, zarząd stawia ultimatum. (…) Podczas gdy koalicja rządząca deklaruje nową jakość dialogu społecznego, zarząd JSW de facto zamyka drzwi przed merytorycznymi propozycjami strony społecznej, uznając je za nieznane i pod wpływem prasy” - stwierdzili związkowcy.

W ich ocenie „publikowanie oświadczeń na stronie internetowej zamiast rzetelnej rozmowy przy stole dowodzi, że strona społeczna wciąż jest traktowana przedmiotowo. (…) Prawdziwy dialog wymaga dwóch stron, a nie jednostronnych komunikatów prasowych. Koniec z polityką faktów dokonanych. Żądamy rzetelnego traktowania” - oświadczyła Solidarność w JSW.

Przerwane negocjacje płacowe

W poniedziałek i we wtorek w siedzibie JSW odbywały się rozmowy na gruncie przedstawionego przez zarząd projektu porozumienia z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony (Skarb Państwa jest właścicielem 55,16 proc. akcji spółki).

We wtorek po południu JSW podała, że zarząd zawiesił rozmowy ze stroną społeczną, która istotnie zmieniła stanowisko negocjacyjne. Związki deklarowały z kolei, że przystąpiły do wtorkowych rozmów z własnym projektem porozumienia, jednak zarząd odmówił dyskusji o nim i w efekcie spotkanie zostało przerwane.

Politycy Lewicy piszą własny scenariusz dla JSW

Od wtorkowego popołudnia strony odwołują się też do wizyty i wypowiedzi marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który przyjechał we wtorek rano do Jastrzębia-Zdroju na zaproszenie Związku Zawodowego Górników w Polsce.

W towarzystwie wiceministra energii Mariana Zmarzłego Czarzasty m.in. spotkał się z przedstawicielami związku i spółki, a na późniejszym briefingu mówił, że sprawa JSW powinna zostać w trybie szybkim przeanalizowana i przedyskutowana na poziomie koalicji rządowej.

Marszałek podkreślił, że brak rozwiązania problemów JSW, także w perspektywie jej długoterminowego funkcjonowania, może oznaczać brak pracy i przychodów kilkudziesięciu tysięcy osób w regionie. - I to już jest problem olbrzymi społeczny, a jeżeli pojawia się taki problem, to nie ma możliwości, żeby Lewicy przy tym nie było - zastrzegł.

Pytany, czy w razie braku porozumienia w spółce zorganizuje dyskusję na forum parlamentu, potwierdził. - Wydaje mi się, że nawet wiem, w którą stronę ta dyskusja powinna po tym dzisiejszym spotkaniu mieć miejsce. (…) Myślę, że to tak się skończy, że będzie duża dyskusja narodowa na ten temat, bo powinna być - podsumował Włodzimierz Czarzasty.

We wtorek po południu biuro prasowe JSW pisało, że reprezentatywne organizacje związkowe w istotny sposób zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne, „powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi Pana Marszałka RP Włodzimierza Czarzastego”.

W odpowiedzi zakładowa Solidarność napisała, że sugestia, jakoby wypowiedzi te miały „radykalnie zmienić” stanowisko związków, jest wygodnym pretekstem, a nie przyczyną. „Marszałek Czarzasty z Lewicy mówił dziś rano o odpowiedzialności państwa, bezpieczeństwie surowcowym i konieczności szybkich, mądrych decyzji – dokładnie o tym, czego od miesięcy domagają się związki zawodowe” - ocenił związek.

Projekt porozumienia dotyczącego czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych uwzględnia m.in. zawieszenie gwarancji z porozumienia z 31 marca 2021 r. dotyczących warunków pracy (uzgodniono wówczas m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia).

Stawka rozmów dla spółki

Zarząd JSW akcentuje, że w kryzysowej sytuacji spółki zawarcie porozumienia to kluczowy warunek umożliwiający pozyskanie finansowania ze strony państwowych i prywatnych instytucji finansowych.

W opinii związkowców projekt porozumienia oznacza trzy lata obniżenia dochodów pracowników, osłabienia ich ochrony i ograniczenia świadczeń. Związki wyliczyły, że cięcia świadczeń pracowniczych, których oczekuje zarząd, wynosiłyby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat.

W projekcie zapisano m.in. całkowite zawieszenie 14. pensji w latach 2025-2027, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-2028, a także zawieszenie w całości w latach 2026-2028: deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.

Uczestniczący w rozmowach wiceminister aktywów Grzegorz Wrona w poniedziałek określił je we wpisie na portalu X jako „finalną fazę negocjacji ze stroną społeczną”. Apelował do wszystkich stron o poufność przebiegu negocjacji. „Przygotowanie dobrych rozwiązań, zawarcie mądrego kompromisu potrzebują ciszy i namysłu, które łagodzą napięcia” - napisał Wrona.

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych JSW należy do Skarbu Państwa w 55,16 proc.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

