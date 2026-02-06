W JSW jest porozumienie, będzie referendum załogi

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował w piątek w raporcie bieżącym, że uzgodnił ze stroną społeczną warunki porozumienia zawieszającego część świadczeń pracowniczych, a także, że projekt tego porozumienia zostanie poddany referendum wśród załogi.

JSW uzgodniła też z reprezentatywnymi związkami warunki projektu porozumienia wykonawczego określającego wzajemne zobowiązania i uprawnienia stron w związku z porozumieniem zawieszającym.

Jak podano w raporcie, projekt porozumienia zawieszającego przewiduje zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych z związkami zawodowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW oraz wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników (w zakresie wskazanym w projekcie porozumienia).

Zawieszenie 14. pensji, nagród i deputatów na 23 miesiące

Wśród tych założeń jest zawieszenie prawa do 14-tej pensji za 2026 r., przesunięcie terminu płatności 14-tej pensji za 2025 r. na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń, np. obniżenie wysokości ekwiwalentów za posiłki regeneracyjne.

Projekt ten zakłada też, że w razie istotnej poprawy sytuacji ekonomicznej JSW wypłaci zawieszone świadczenia, bez prawa do odsetek, z uwzględnieniem mechanizmu podziału nadwyżki gotówki (tzw. cash-sweep) zakładającego proporcjonalną dystrybucję nadwyżki gotówki do pracowników i instytucji finansujących.

Projekt porozumienia zawieszającego zakłada, że wejdzie ono w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 r. i zostanie zawarte na okres 23 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2027 r.

„Projekt porozumienia zawieszającego będzie przedmiotem referendum przeprowadzonego wśród pracowników spółki” - zastrzeżono w raporcie.

Z kolei przedmiotem projektu porozumienia wykonawczego jest ustalenie wzajemnych zobowiązań i uprawnień stron związanych z wejściem w życie oraz realizacją porozumienia zawieszającego.

Do marca 2026 r. zarząd ma zdobyć finansowanie dla JSW

Zgodnie z projektem porozumienia wykonawczego JSW ma dołożyć wszelkich starań, aby do końca marca 2026 r. uzyskać finansowanie niezbędne dla dalszego funkcjonowania spółki, z zastrzeżeniem, że jego udzielenie zależy od opracowania programu naprawczego, który uwzględni zasady finansowania określone przez instytucje finansujące.

W projekcie tego porozumienia JSW oświadcza, że prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania nowych środków w wysokości do 2,9 mld zł, oraz że działania zmierzające do pozyskania środków ze sprzedaży aktywów - udziałów i akcji w spółkach zależnych oraz innych niekluczowych aktywów JSW.

W przypadku braku uzyskania przez JSW finansowania do 31 marca 2026 r. każdej ze stron ma przysługiwać prawo do rozwiązania obu porozumień z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym uzyskanie finansowania w okresie wypowiedzenia spowoduje, że wypowiedzenie nie wywoła skutków prawnych.

JSW w ramach porozumienia wykonawczego ma też w określonych terminach zbyć lub zrestrukturyzować wybrane spółki grupy JSW, a także zredukować zatrudnienie w zakładzie wsparcia produkcji i biurze zarządu.

W razie nieprzeprowadzenia zbycia, restrukturyzacji lub dokapitalizowania niektórych aktywów do końca 2026 r. lub 2027 r. (zależnie od czynności) związki będą miały prawo do wypowiedzenia obu porozumień.

Co wynegocjowały związki?

Uzgodniony ze stroną społeczną projekt porozumienia zawieszającego jest mniej restrykcyjny niż projekt przedłożony pierwotnie przez zarząd związkom zawodowym pod koniec grudnia 2025 r. Związki sprzeciwiły się mu – mimo przedłużającej się dekoniunktury i wiążącego się z tym długotrwałego spadku przychodów spółki.

Tamten projekt przewidywał m.in. całkowite zawieszenie 14. pensji w latach 2025-2027, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-2028, a także zawieszenie w całości w latach 2026-2028: deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.

Związki wyliczyły, że cięcia świadczeń pracowniczych wynikające z przedłożonego w grudniu projektu wynosiłyby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat.

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

PAP

