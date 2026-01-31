W JSW utajniają negocjacje

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz reprezentatywne organizacje związkowe do czasu zakończenia prowadzonych rozmów nie będą komentować ich przebiegu ani pojawiających się w przestrzeni publicznej spekulacji - brzmi opublikowane w piątek oświadczenie.

Strony powróciły do stołu rokowań

Jak napisano, „decyzja ta wynika z odpowiedzialności za przyszłość spółki, jej stabilność finansową oraz ochronę miejsc pracy”. W interesie wszystkich stron jest stworzenie warunków sprzyjających spokojnemu, merytorycznemu dialogowi - zaznaczył zarząd i związkowcy. Jak jednocześnie dodano, „po zakończeniu negocjacji strony przekażą opinii publicznej pełne i rzetelne informacje dotyczące ich rezultatów”.

W piątek związki potwierdziły powrót do rozmów. Jak napisano na facebookowym profilu zakładowej Solidarności, ich przedmiotem ma być projekt porozumienia, nad którym pracowano przez ostatnie tygodnie.

„Strona społeczna dalej deklaruje, że procedowane porozumienie nie może odbyć się wyłącznie kosztem pracowników JSW” - zastrzegła Solidarność.

Wtorkowy kryzys negocjacji zarządu i zwiazków

We wtorek rozmowy zarządu ze związkami zostały zawieszone m.in. po tym, jak związkowcy przynieśli własny projekt porozumienia. W środę władze spółki oświadczyły, że są gotowe do rozmów nad dotychczas procedowanym projektem porozumienia.

Projekt porozumienia dotyczącego czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych, co pozwoliłoby JSW zmniejszyć koszty, zarząd spółki przedstawił stronie społecznej pod koniec grudnia 2025 r. Związki dotąd sprzeciwiają się temu – mimo przedłużającej się głębokiej dekoniunktury i wiążącego się z tym długotrwałego spadku przychodów spółki.

Po zawieszeniu rozmów zarząd JSW zaakcentował w oświadczeniu, że „konieczny jest powrót do stołu rozmów w oparciu o dotychczasowy dorobek negocjacyjny i z poszanowaniem wysiłku, jaki obie strony włożyły w dotychczasowe uzgodnienia”. Dlatego wystosowano do reprezentatywnych związków zawodowych zaproszenia na kolejne spotkanie.

W poniedziałek i we wtorek w siedzibie JSW odbywały się rozmowy na gruncie przedstawionego przez zarząd projektu porozumienia z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony (Skarb Państwa jest właścicielem 55,16 proc. akcji spółki).

We wtorek po południu JSW podała, że zarząd zawiesił rozmowy ze stroną społeczną, która istotnie zmieniła stanowisko negocjacyjne. Związki deklarowały z kolei, że przystąpiły do wtorkowych rozmów z własnym projektem porozumienia, jednak zarząd odmówił dyskusji o nim i w efekcie spotkanie zostało przerwane.

Projekt porozumienia dotyczącego czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych uwzględnia m.in. zawieszenie gwarancji z porozumienia z 31 marca 2021 r. dotyczących warunków pracy (uzgodniono wówczas m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia).

Zarząd JSW akcentuje, że w kryzysowej sytuacji spółki zawarcie porozumienia to kluczowy warunek umożliwiający pozyskanie finansowania ze strony państwowych i prywatnych instytucji finansowych.

W opinii związkowców, projekt porozumienia oznacza trzy lata obniżenia dochodów pracowników, osłabienia ich ochrony i ograniczenia świadczeń. Związki wyliczyły, że cięcia świadczeń pracowniczych, których oczekuje zarząd, wynosiłyby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat.

Jakich ograniczeń płacowych ma dotyczyć umowa?

W projekcie zapisano m.in. całkowite zawieszenie 14. pensji w latach 2025-2027, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-2028, a także zawieszenie w całości w latach 2026-2028: deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

PAP, sek

