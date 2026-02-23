Gminy: będą kary za brak numeru porządkowego na domach!

Każdy budynek mieszkalny musi mieć widoczną tabliczkę z numerem porządkowym. To nie tylko wymóg prawa, ale przede wszystkim element wpływający na bezpieczeństwo mieszkańców i sprawne działanie służb ratunkowych. Samorządy w całej Polsce zaostrzyły kontrole, a brak oznaczenia może skończyć się mandatem.

Zgodnie z przepisami każdy budynek mieszkalny powinien być oznaczony tabliczką z numerem porządkowym. Właściciel lub inny podmiot władający nieruchomością ma na to dokładnie 30 dni od momentu otrzymania informacji o nadaniu numeru.

Tabliczka powinna być umieszczona w widocznym miejscu – najczęściej na ścianie frontowej budynku, w pobliżu wejścia, lub na ogrodzeniu posesji, jeśli dom znajduje się dalej od drogi. Kluczowe jest, aby numer był czytelny z ulicy i widoczny także po zmroku, co w praktyce często oznacza konieczność jego oświetlenia.

Kontrole nabrały tempa

W ostatnich miesiącach gminy wyraźnie zintensyfikowały kontrole oznakowania nieruchomości. Funkcjonariusze Straży Miejskiej coraz częściej pojawiają się zarówno na osiedlach, jak i w zabudowie jednorodzinnej, sprawdzając, czy numery porządkowe są prawidłowo umieszczone i czytelne.

Jak informuje Portal Samorządowy, kontrole często mają charakter zaplanowanych akcji i nie są przypadkowe. Brak tabliczki bywa dokumentowany zdjęciem. W wielu sytuacjach kończy się to pouczeniem, jednak przy braku reakcji ze strony właściciela możliwe jest nałożenie grzywny sięgającej 250 zł.

Co dokładnie mówią przepisy

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z prawa geodezyjnego i kartograficznego. Dotyczy on nie tylko właścicieli, ale także użytkowników wieczystych, dzierżawców czy zarządców nieruchomości ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Przepisy jasno wskazują termin – 30 dni od nadania numeru – oraz sposób jego wyeksponowania. Numer musi być umieszczony w miejscu dobrze widocznym z drogi publicznej i umożliwiającym jego odczytanie również po zmroku.

Gminy same ustalają wygląd tabliczek

Nie ma jednego ogólnopolskiego wzoru tabliczki z numerem domu. Każda gmina może samodzielnie określić jej wygląd i zakres informacji. W miastach standardem jest numer wraz z nazwą ulicy lub placu, natomiast na terenach wiejskich przez lata funkcjonowały wyłącznie numery posesji.

System uliczny

Coraz więcej gmin wiejskich wprowadza tzw. system uliczny, co znacząco ułatwia identyfikację adresów. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach kryzysowych, gdy służby ratunkowe muszą szybko dotrzeć pod właściwy adres, a każda minuta może decydować o zdrowiu lub życiu.

Brak czytelnego oznaczenia posesji to realny problem dla policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Funkcjonariusze wielokrotnie podkreślają, że w praktyce zdarzają się sytuacje, w których odnalezienie właściwego adresu zajmuje zbyt dużo czasu.

Numer domu to nie tylko formalność

Dlatego samorządy coraz częściej traktują kontrole numerów porządkowych jako element systemu bezpieczeństwa publicznego, a nie wyłącznie biurokratyczny obowiązek. Dla właścicieli domów to sygnał, że zlekceważenie tego wymogu może mieć poważniejsze konsekwencje niż tylko mandat.

Jak uzyskać numer porządkowy

Numer porządkowy nadawany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – najczęściej z urzędu. W praktyce można jednak samodzielnie złożyć wniosek w gminie. Co istotne, nie trzeba być właścicielem budynku – wniosek może złożyć także użytkownik wieczysty, dzierżawca lub zarządca nieruchomości.

W przypadku istniejącego budynku wniosek należy złożyć niezwłocznie. Przy budowie w trakcie realizacji jest to możliwe od momentu rozpoczęcia prac, a przy inwestycjach planowanych – po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. To formalność, która pozwala uniknąć kary do 250 zł i problemów w przyszłości.

Grzegorz Szafraniec; źródło: portalsamorzadowy.pl

