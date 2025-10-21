Obowiązek rejestracji psów i kotów tuż-tuż

Wielokrotnie zapowiadany obowiązek rejestracji psów i kotów staje się faktem. Ministerstwo rolnictwa kończy prace nad ustawą o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, który nadzorować będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Właściciele zwierząt będą musieli oznakować pupila mikroczipem i zgłosić go do tworzącego się właśnie wykazu, tak jak robi się to w wielu krajach Wspólnoty.

Celem systemu jest walka z bezdomnością zwierząt, łatwiejsze odnajdywanie zaginionych czworonogów i poprawa bezpieczeństwa sanitarnego. Za znakowanie i wizytę u weterynarza właściciel zapłaci do 100 złotych, a aktualizacja danych ma kosztować maksymalnie połowę tej kwoty. Część gmin będzie mogła zwracać te wydatki.

Za brak rejestracji grozić ma kara w wysokości nawet do pięciu tysięcy złotych.

Nowy obowiązek obejmie wszystkich – również rolników – niezależnie od tego, czy ich psy pilnują podwórka czy raczej preferują wypoczynek na kanapie.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Teraz Francja! Zabójczy wirus krąży nad bankami

Andrzej Duda przeszedł do biznesu

Wystrzał produkcji przemysłowej! „To efekt bazy”

»»Prokuratura ściga lekarzy sceptycznych wobec szczepień – oglądaj w telewizji wPolsce24