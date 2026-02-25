Ryzyko prezydenta. KE zablokowała 16 mld euro dla Węgier w SAFE

Dość nieoczekiwanie wielki europejski kredyt na finansowanie polskiej armii wywołał ostry spór wokół samego sedna naszej polityki bezpieczeństwa. W tym sporze jedna rzecz to oszałamiająca retoryka, którą posługują się obie strony, druga zaś – to niełatwe i bynajmniej nieoczywiste wybory, których Polska wcześniej czy później i tak musiałaby dokonać.

Prawicowa opozycja nie bez przyczyny naraziła się na zarzuty, iż dopiero teraz – deus ex machina – odkryła wszystkie przeraźliwe niebezpieczeństwa, na jakie miałoby narazić Polskę podjęcie decyzji o wzięciu europejskiego kredytu. Mateuszowi Morawieckiemu wytknął to w debacie dziennikarz Kanału Zero, przypominając, iż w 2025 r., gdy Unia Europejska decydowała o programie pożyczkowym SAFE, a następnie Komisja Europejska akceptowała złożone przez Polskę wnioski kredytowe na kwotę przeszło 43 mld euro, liderzy PiS wyrażali tylko obawę, czy niezbyt udolny menedżersko rząd Tuska potrafi dobrze wykorzystać tak niezwykłą szansę, jaka nadarzyła się polskiej armii i przemysłowi zbrojeniowemu.

Morawiecki tłumaczył, iż w tamtym czasie jeszcze „nie były znane szczegóły” programu. Ale nie całkiem tak było, gdyż unijne rozporządzenie precyzujące reguły gry w ramach SAFE zostało przyjęte przez Radę już 27 maja 2025 r. Oczywiście z polskim entuzjastycznym poparciem.

Od tamtego czasu było wiadomo, że tylko jedną trzecią tego kredytu można wydać poza Europą (co ważne, włączając do Europy także Ukrainę), że do zakupów trzeba szukać europejskich partnerów (Polska jest od tego zwolniona przez rok), no i, co oczywiste, że tak jak w przypadku wszelkich pieniędzy dystrybuowanych z Brukseli pewnego dnia – deus ex machina – możliwa jest nagła blokada dostępu do środków pod pretekstem „praworządności”. Wszystko to było przyjmowane do wiadomości zarówno przez rząd, jak i przez PiS. Tylko po Konfederacji, tradycyjnie niechętnej wszelkim europejskim programom finansowym, można się było spodziewać pewnego oporu.

Ryzyko prezydenta. Komisja Europejska zablokowała 16 mld euro dla Węgier w SAFE, pod pretekstem „praworządnościowym"

Jan Rokita, tygodnik „Sieci”