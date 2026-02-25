Banki: jak zmitygować ryzyko kredytów hipotecznych?

Kredyty hipoteczne wiążą się z wysokimi ryzykami dla udzielających ich instytucji - uważają prezesi m.in. Banku Pekao, PKO Banku Polskiego, BNP Paribas i Santander Bank Polska. Jednocześnie są oni co do zasady zgodni, że jednolity wzór umowy o kredyt hipotecznej mógłby w tej sytuacji pomóc.

Podczas odbywającego się w Warszawie Forum Bankowego miała miejsce „debata prezesów”. Szefowie wiodących banków komercyjnych w kraju dyskutowali m.in. o ryzyku związanym z kredytami hipotecznymi.

PKO BP: promujmy stałą stopę oprocentowania

Szef PKO Banku Polskiego Szymon Midera podkreślił, że klienci decydujący się zaciągnąć kredyt hipoteczny kierują się jedynie miesięcznym kosztem jego obsługi. - My powinniśmy zrobić dużo więcej niż teraz, żeby promować stałą stopę (oprocentowania) - uważa prezes Midera. Jego zdaniem, byłoby to rozwiązanie bezpieczniejsze i bardziej przewidywalne ze strony klienta.

Zaznaczył jednocześnie, że ze względu na to, iż banki ze sobą konkurują, trudno byłoby ustanowić w tej sprawie konsensus bez pomocy regulatora. - Ja mam taką serdeczną prośbę, taki apel do naszego regulatora, żeby nam pomógł. Po pierwsze, wydłużyć tę 5-cio letnią stałą stopę przynajmniej na 8-10 lat. To nam pozwoli ustabilizować tę relację prawną z klientami. Po drugie, żeby zaproponował takie rozwiązanie, że ten pierwszy kredyt dla młodych ludzi, on musi być na stopę stałą - ocenił Midera. Miałoby to - jego zdaniem - eliminować ryzyko braku edukacji i świadomości tych osób, że w kredycie hipotecznym „zaszyte” jest ryzyko zmienny stóp procentowych.

Jako trzeci element wskazał regulacje, które miałyby w prosty sposób uświadamiać i edukować klientów w przypadku tych produktów. Prezes PKO BP tłumaczył, że chodzi o to, aby mieli oni świadomość zmiany i ryzyka zmiennych stóp procentowych.

W kontekście propozycji wprowadzenia modelowego wzoru umowy o kredyt hipoteczny, Midera ocenił, że nie jest to doskonałe narzędzie, ale „nie ma nic lepszego”. - Jest duża szansa, że wdrożenie (…) modelowej umowy (…) zamortyzuje, zminimalizuje ryzyka regulacyjne, ryzyka prawne, ustabilizuje tę relację prawną z klientem - ocenił. Zadeklarował, że PKO BP jest zdeterminowane, aby wdrożyć jednolity wzór umów. - To jest umowa, która powstała nie w sektorze bankowym, a z bardzo silnym udziałem rzecznika finansowego i środowiska konsumenckiego. To jest umowa napisana prostym i transparentnym językiem. Ona jest zrozumiała dla klientów - zapewnił Midera.

Bank Pekao SA: szkodliwa niestabilność prawa

Prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski postawił tezę, że „w Polsce póki co nie ma warunków do udzielania kredytów hipotecznych”. - Dlatego, że musi być infrastruktura prawna, a my jej nie mamy. Mamy słabość w hipotecznych listach zastawnych, nikt tego nie promuje, mamy raz zmienną stopę kredytów, a raz stałą – mówił. Podsumował, że ta słaba infrastruktura państwa i do tego brak stabilności powodują, że „w takim ensemble (zespół muzyczny - PAP) żadna dobra muzyka nie powstanie”.

Odnosząc się do kwestii informowania konsumentów, przypomniał, że w latach 2006-2007 istniała fundacja założona m.in. przez resort finansów, NBP i ZBP, która tworzyła informatory dla kredytobiorcy hipotecznego, informujące m.in. o ryzykach związanych z tym produktem finansowym. - Kto to czyta? Czytelnictwo w Polsce zwłaszcza informatorów jest ograniczone - argumentował Stypułkowski.

Alior Bank: niestety jest zgoda na działanie prawa wstecz

W ocenie prezesa Alior Banku Piotra Żabskiego, jednolita umowa mogłaby być „świetnym lekarstwem na stan, który dzisiaj mamy”, ale - jak podkreślił - jest to leczenie poważnej choroby tabletką. - Skąd się wzięła cała dyskusja o tym? Dlatego, że jest przyzwolenie na to, żeby zakwestionować jakiś układ prawny zawarty wstecznie i jeszcze go wstecznie rozliczać - ocenił Żabski. Jak dodał, departamenty prawne banków tworząc nowe zapisy uważają, że są one dobre „do momentu, kiedy znów ktoś ich nie zakwestionuje, nie rozliczy (…) wstecznie”.

BNP Paribas: trzeba minimalizować ryzyka prawne

Szef BNP Paribas Przemysław Gdański zaznaczył, że jest „całą duszą” za kwestią wzorcowej umowy o kredyt hipoteczny. - Wydaje mi się, że warto, abyśmy jako wiodące banki usiedli wokół stołu i po prostu powiedzieli sobie: „dobra, będziemy to promować jako standard, żeby ryzyka prawne (…) maksymalnie w przypadku najdłuższych zobowiązań na polskim rynku zminimalizować”.

Odnosząc się do zmiennego lub stałego oprocentowania tych kredytów Gdański zwrócił uwagę, że w Europie również dochodzi do zróżnicowania. - Kraje Europy Południowej, choćby Hiszpania, czy Portugalia bardzo silnie funkcjonują na zmiennej stopie procentowej w przypadku kredytów hipotecznych, więc tu nie ma prawdy absolutnej - powiedział.

Bank Millenium: ryzyka dla banków z otoczenia regulacyjnego

Prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge podkreślał, że największe ryzyka dla banków w Polsce związane są właśnie z otoczeniem regulacyjnym. - Poradzimy sobie z kosztami regulacji, czy dodatkowych usług. To z czym mamy problem, to nieprzewidziane ryzyka (…) Ryzyka regulacyjne (…) są znacznie wyższe od ryzyk rynkowych, kredytowych, cyberbezpieczeństwa, czy geopolitycznych - mówił. Jak dodał, regulator, wraz z rządem powinien wspólnie pracować nad zmniejszeniem ryzyk regulacyjnych.

PAP, sek

