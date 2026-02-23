Przystanek złota przed dalszym wzrostem

Po dynamicznych wzrostach z początku roku rynek złota wszedł w fazę konsolidacji. Zdaniem ekspertów jest to naturalny etap w długoterminowym cyklu wzrostowym, który napędzają napięcia geopolityczne, polityka banków centralnych oraz rosnące zainteresowanie inwestorów na rynkach azjatyckich.

Przez większość ubiegłego tygodnia cena złota utrzymywała się w przedziale 4850–5050 dolarów za uncję, po wcześniejszym gwałtownym rajdzie, w trakcie którego w ciągu zaledwie trzech dni metal zyskał 500 dolarów, przekraczając pułap 5500 USD/oz i ustanawiając nowe maksima.

„Po bardzo dynamicznych wzrostach rynek wszedł w fazę konsolidacji. To naturalne zjawisko, które pozwala oczyścić rynek z kapitału krótkoterminowego i buduje fundament pod dalszy, bardziej stabilny trend wzrostowy. W takich momentach zostają przede wszystkim inwestorzy długoterminowi, którzy reagują na fundamenty, a nie chwilowe emocje” - podkreśla Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldenmark i Goldsaver.

Na początku bieżącego tygodnia cena złota ponownie zyskała na sile, osiągając poziom około 5147 USD za uncję w notowaniach spot i około 5167 USD za uncję w kontraktach futures z dostawą w kwietniu. Według raportów inwestycyjnych był to najwyższy poziom cen od trzech tygodni.

Rynek zareagował na orzeczenie Sądu Najwyższego USA, który obalił szerokie taryfy handlowe administracji Donalda Trumpa, co zwiększyło niepewność co do kierunku globalnej polityki handlowej i skłoniło inwestorów do ponownego poszukiwania „bezpiecznych przystani”.

Decyzje Fed i polityka monetarna kluczowe dla rynku

Ponadto, dane makroekonomiczne z USA wskazywały na słabszy odczyt aktywności gospodarczej w styczniu, co z kolei zwiększyło oczekiwania rynku dotyczące możliwych obniżek stóp procentowych przez Fed w nadchodzących miesiącach.

To właśnie polityka monetarna prowadzona przez amerykańską Rezerwę Federalną pozostaje jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynek. Z jednej strony inwestorzy zakładają możliwość obniżek stóp procentowych w tym roku, z drugiej pojawiają się sygnały, że inflacja może utrudnić ten proces. „Rynek złota bardzo uważnie obserwuje działania Fed. Obniżki stóp procentowych tradycyjnie wspierają złoto, ponieważ obniżają atrakcyjność aktywów oprocentowanych i zwiększają popyt na aktywa materialne” - podkreśla ekspert Grupy Goldenmark. Dodatkowo Jerome Powell został wybrany na przewodniczącego Federal Open Market Committee (FOMC) do końca roku, co zwiększa przewidywalność krótkoterminowej polityki monetarnej.

Złoto pozostaje szczególnie wrażliwe na zmiany realnych stóp procentowych. Każdy sygnał sugerujący możliwość ich obniżenia zwiększa atrakcyjność metali szlachetnych jako alternatywy dla aktywów finansowych denominowanych w dolarze - dodaje Michał Tekliński.

Geopolityka znów wspiera złoto

Na rynek mocno wpływa także sytuacja geopolityczna, szczególnie rosnące napięcia wokół Iranu. Stany Zjednoczone zwiększają obecność wojskową w regionie, a Iran prowadzi wspólne manewry z Rosją i Chinami w strategicznej Cieśninie Ormuz. „Historia pokazuje, że złoto najsilniej reaguje właśnie na okresy niepewności geopolitycznej. Obecna sytuacja przypomina moment po poprzednich igrzyskach olimpijskich, po których doszło do inwazji Rosji na Ukrainę. Inwestorzy bardzo uważnie obserwują rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, bo to jeden z kluczowych czynników wspierających cenę złota” - zaznacza Michał Tekliński.

Niepewność polityczna zwiększa popyt na aktywa bezpiecznej przystani, a złoto pozostaje najważniejszym z nich. Inwestorzy traktują je jako zabezpieczenie przed ryzykiem, którego nie da się przewidzieć ani kontrolować.

Azja napędza popyt

Istotnym czynnikiem jest również sytuacja w Azji. W Chinach, mimo czasowego zamknięcia giełd z okazji Chińskiego Nowego Roku, złoto pozostaje kluczowym elementem kultury finansowej i formą przechowywania majątku.

Jeszcze bardziej spektakularna sytuacja ma miejsce w Wietnamie, gdzie zainteresowanie złotem osiągnęło rekordowe poziomy.

„Widzimy sytuacje, w których ceny produktów są wyrażane bezpośrednio w złocie, a nie w walucie krajowej. To pokazuje skalę zaufania do kruszcu jako środka przechowywania wartości” - podkreśla ekspert Goldsaver i Goldenmark.

Prognozy wskazują dalsze wzrosty

Złoto pozostaje jednym z najlepiej zachowujących się aktywów ostatnich lat, a jego znaczenie w globalnym systemie finansowym systematycznie rośnie.

Optymistyczne pozostają również prognozy największych instytucji finansowych. Bank inwestycyjny UBS prognozuje osiągnięcie poziomu 6200 USD za uncję, natomiast bank ANZ wskazuje na możliwość wzrostu do około 5800 USD w najbliższych kwartałach.

Część analityków idzie nawet dalej i wskazuje na możliwość osiągnięcia 10 000 USD za uncję do końca dekady. Mówi o tym choćby Louis Navellier, prezes i założyciel Navellier & Associates, firmy profesjonalnie zajmującej się prognozami ceny złota.

Najważniejsze fundamenty rynku złota pozostają niezmienne. Banki centralne nadal zwiększają swoje rezerwy, napięcia geopolityczne nie znikają, a inwestorzy coraz częściej szukają stabilnych aktywów. Konsolidacja, którą obserwujemy obecnie, może być jedynie przystankiem przed kolejną falą wzrostów - podsumowuje Michał Tekliński.

Rosnący popyt ze strony banków centralnych, utrzymująca się niepewność geopolityczna oraz potencjalne zmiany w polityce monetarnej największych gospodarek świata wskazują, że metal szlachetny może pozostać kluczowym elementem strategii zabezpieczania kapitału w nadchodzących latach.

Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje