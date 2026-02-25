Telewizja wPolsce24 bliżej widzów

„Chcemy być wszędzie tam, gdzie bije serce Polski” – deklaruje Jacek Karnowski, redaktor naczelny telewizji wPolsce24. A to oznacza bycie bliżej Polaków i ich spraw, realizowanie programów i transmisji na żywo z całej Polski, reportaży terenowych i wywiadów w miejscach, gdzie dzieje się coś ważnego. Dlatego inwestujemy w mobilne centrum transmisyjne.

Już teraz tworzymy telewizję informacyjną na wysokim poziomie. To zasługa naszych niezłomnych reporterów i operatorów, którzy są wszędzie tam, gdzie walczymy o prawdę, o polskie sprawy, o głos, którego nie da się zagłuszyć. Bez ich zaangażowania Wiadomości (nasz najważniejszy program informacyjny), ale również Tele-ekspres czy Raporty nie miałyby takiej siły rażenia i wiarygodności. A właśnie za to cenią nas Widzowie.

Mobilne centrum transmisyjne pozwoli nam wypełniać naszą misję jeszcze bardziej profesjonalnie, a przede wszystkim błyskawicznie.

Do realizacji tego celu potrzebujemy najlepszych kamer rejestrujących obraz w standardzie 4K (czyli w bardzo wysokiej rozdzielczości), przenośnego oświetlenia LED, mikserów wizji i dźwięku, zestawów mikrofonowych i interkomów, stanowisk montażowych i realizacyjnych, anten satelitarnych do streamingu live oraz całej mobilnej technologii, dzięki której będziemy mogli nadawać z dowolnego miejsca – nawet z domów naszych widzów. Dla naszej małej, ale ciągle rosnącej w siłę i coraz powszechniej oglądanej telewizji to milowy krok w rozwoju technologicznym.

Mobilne centrum transmisyjne to nie jest tylko inwestycja w sprzęt. To inwestycja w niezależne media. Ale nie zrobimy tego bez pomocy naszych Widzów. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej wspólnej, patriotycznej misji.

Wpłat na ten cel można dokonywać:

► przez stronę wesprzyj.wpolsce24.tv

►przekazując darowiznę bezpośrednio na rachunek bankowy: 69 1020 4900 0000 8202 3036 2577 (odbiorca: Fratria Sp. z o.o., tytuł przelewu: Darowizna).**

Każda, nawet niewielka kwota, ale wpłacana regularnie, daje nam stabilność i pozwala na rozwój. Bardzo na Państwa liczymy – oglądajcie nas, mówcie o nas znajomym i wesprzyjcie finansowo. Bo bez wsparcia nie da się walczyć o Polskę i o prawdę. Dziękujemy, że jesteście z nami. Razem możemy więcej!