Najem mieszkań ma zyskiwać na znaczeniu

W 2040 r. własność wciąż będzie dominującą formą zamieszkania w Polsce, ale „na swoim” będzie żyć mniej osób niż obecnie - wynika z raportu „Living 2040”. Coraz więcej osób będzie natomiast wynajmować mieszkania.

Powołując się na dane Eurostatu autorzy raportu wskazali, że 87 proc. mieszkańców Polski żyje w lokalach będących własnością ich gospodarstwa domowego. Pozostałe 13 proc. to najemcy, przy czym grupa ta jest zróżnicowana i obejmuje zarówno osoby płacące czynsz rynkowy, jak i korzystające z najmu o obniżonych stawkach - np. w przypadku mieszkań komunalnych, TBS-ów, lokali udostępnionych nieodpłatnie przez rodzinę. „Polska od lat utrzymuje jeden z najniższych odsetków najmu komercyjnego w Unii Europejskiej” - zauważyli eksperci portalu.

Z opublikowanej w środę informacji na podstawie raportu „Living 2040”, przygotowanego przez Open Format we współpracy z portalem Nieruchomosci-online.pl wynika, że struktura własności w Polsce może zmienić się do 2040 roku. „Najem dla części osób staje się świadomie wybieranym modelem życia, który daje elastyczność, brak długoterminowych zobowiązań i mniejsze ryzyko finansowe. Jednocześnie rośnie grupa osób, które pozostają w najmie nie tyle z wyboru, ile z konieczności, wynikającej z ograniczonej dostępności kredytu i wysokich cen mieszkań” - ocenili autorzy raportu.

Opracowali trzy scenariusze, a każdy zakłada, że własność wciąż będzie przeważającą formą zamieszkiwania w Polsce, ale odsetek obywateli mieszkających we własnym mieszkaniu lub domu spadnie. W scenariuszu ostrożnym w 2040 r. struktura rynku ma wyglądać następująco: 80 proc. to będzie własność, 15 proc. – najem prywatny, 5 proc. – najem instytucjonalny.

W zrównoważonej wersji relacja między własnością a najmem mocniej się zrównoważy. Zdaniem ekspertów 65 proc. będzie mieszkać we własnych lokalach, 25 proc. wybierze najem prywatny, a 10 proc. – najem instytucjonalny.

W ostatnim, dynamicznym scenariuszu rynek najmu instytucjonalnego urośnie w szybkim tempie, a Polska zbliży się do modelu zachodnioeuropejskiego, z bardziej zróżnicowaną strukturą własności. Wówczas 55 proc. miałoby mieszkać „na swoim”, 25 proc. skorzysta z najmu prywatnego, zaś 20 proc. – instytucjonalnego.

Zdaniem Anny Zachary-Widły z portalu, Polska nadal jest krajem nastawionym na własność i nawet młode pokolenia deklarują przewagę tej formy nad wynajmem. „Jednak w ostatnich latach krajobraz mieszkaniowy powoli się poszerza: w alternatywie do własności pojawiają się nowe formy takie, jak najem instytucjonalny, modele subskrypcyjne czy rozwiązania hybrydowe z opcją wykupu” - oceniła ekspertka.

Jej zdaniem coraz więcej osób, szczególnie młodszych, „patrzy na mieszkanie przez pryzmat nie tylko własności, ale też długofalowych kosztów utrzymania i elastyczności”. „Dlatego w perspektywie kilkunastu lat możemy obserwować stopniowe przesuwanie się części decyzji mieszkaniowych w stronę najmu. Własność nie przegra, ale może przestać być domyślnym celem” - uważa Anna Zachara-Widła.

PAP

