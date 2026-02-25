Warner wycofuje się rakiem z umowy z Netfliksem

Zarząd Warner Bros. Discovery (WBD) potwierdził we wtorek, że Paramount Skydance złożył ulepszoną ofertę na zakup przedsiębiorstwa i że może ona być lepsza od tej złożonej przez Netflixa. Paramount zwiększył oferowaną kwotę o 1 dolara za akcję.

Koncern poinformował w komunikacie, że jego zarząd ustalił, iż zmieniona oferta Paramount „może w uzasadniony sposób skutkować” propozycją korzystniejszą niż podpisana umowa z Netflixem.

Paramount podbija stawkę za całą firmę

Paramount zaoferował cenę zakupu całego przedsiębiorstwa za 31 dolarów za akcję oraz dodatkowe 25 centów za każdy kwartał spóźnienia z finalizacją transakcji, licząc od października br. Dodatkowo firma obiecała zapłacić 2,8 mld dolarów za unieważnienie umowy z Netflixem oraz 7 mld odszkodowania, jeśli transakcja zostanie zablokowana przez regulatorów.

Zarząd WBD nie ustalił jeszcze, czy oferta Paramount faktycznie stanowi ofertę korzystniejszą od tej Netflixa. Jeśli tak się stanie, Netflix będzie miał cztery dni na zrównanie swojej propozycji. Umowa podpisana z WBD przewidywała zakup przedsiębiorstwa za 27,75 dolara za akcję, lecz bez części zawierającej kanały telewizyjne, takie jak CNN, TNT, MTV czy polski TVN. W myśl umowy kanały te pozostałyby pod kontrolą obecnych właścicieli.

Oferta Paramount dotyczy zakupu całej spółki i - według doniesień - jest faworyzowana przez administrację Donalda Trumpa. Sam Trump powiedział, że ewentualna transakcja powinna doprowadzić do zmiany właściciela CNN, którą oskarża o stronniczość.

Szefem Paramount Skydance jest David Ellison, syn wspierającego Trumpa miliardera Larry’ego Ellisona. Od czasu przejęcia władzy przez Trumpa firmy Ellisonów objęły kontrolę nad koncernem Paramount, wraz z telewizją CBS, a także tworzą część konsorcjum, które przejęło kontrolę nad amerykańskim TikTokiem. W obydwu przypadkach właściciele byli oskarżani o ingerencję w treści na korzyść administracji.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

