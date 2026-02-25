Skażona wołowina: wniosek polskich producentów do KE!

Polscy producenci wołowiny złożyli w Komisji Europejskiej wniosek o pilny przegląd mechanizmów kontroli w związku z wykryciem na unijnym rynku skażonej wołowiny z Brazylii – informuje RMF FM. Domagają się czasowego wstrzymania importu z tych zakładów, w których wykryto nieprawidłowości.

W liście skierowanym do Komisji Europejskiej największa polska organizacja zrzeszająca producentów wołowiny – Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny – zaapelowała o niezwłoczne przeprowadzenie audytu brazylijskiego systemu kontroli. Producenci wnieśli również o czasowe zawieszenie zatwierdzeń dla zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości, co w praktyce oznaczałoby wstrzymanie importu wołowiny z tych źródeł. Dodatkowo domagają się zwiększenia liczby badań laboratoryjnych oraz szybszego reagowania na wyniki kontroli.

To podważanie zaufania konsumentów

Zdaniem polskich producentów wykrycie skażonej wołowiny na rynku unijnym podważa zaufanie konsumentów do skuteczności nadzoru nad produkcją w krajach trzecich oraz do systemu weryfikacji zgodności importowanej żywności z unijnymi przepisami. W piśmie skierowanym do komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego, podpisanym przez wiceprzewodniczącego Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacka Zarzeckiego, przypomniano, że unijnych producentów obowiązują restrykcyjne normy dotyczące m.in. stosowania hormonów, dobrostanu zwierząt i identyfikowalności produkcji, natomiast dostawcy z państw Mercosur są traktowani w tym zakresie ulgowo.

Równi i równiejsi

Hodowcy zwrócili się do eurodeputowanych z wnioskiem o uruchomienie parlamentarnego monitoringu skuteczności kontroli importu wołowiny. Jacek Zarzecki w rozmowie z RMF FM przypomniał, że już w 2024 roku kontrola Komisji Europejskiej wykazała, iż Brazylia nie była w stanie udowodnić niestosowania przez producentów zakazanego w UE hormonu wzrostu, co doprowadziło do czasowego zakazu importu krów i jałówek. Jego zdaniem podobne mechanizmy powinny zostać zastosowane również w obecnej sytuacji. Zwrócił także uwagę, że problemy z brazylijskim systemem nadzoru nasilają się, ponieważ tamtejsze władze coraz częściej rezygnują z bezpośrednich kontroli na rzecz analizy ryzyka i zdalnej weryfikacji dokumentacji.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: RMF FM

