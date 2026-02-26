Czy gigant e-commerce ogranicza konkurencję?

Prezes UOKiK zlecił przeszukanie, które za zgodą sądu i w asyście policji odbyło się w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Działania prowadzone były w ramach postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwego naruszenia reguł konkurencji przez spółkę. Podejrzenia dotyczą możliwego faworyzowania własnych metod dostawy produktów kosztem innych przedsiębiorców.

Korzystasz z platformy Allegro i jak zwykle zamawiasz produkty do tego samego automatu paczkowego. Wybór tego miejsca odbioru przesyłki pojawiał się automatycznie przy każdym zakupie. W pewnym momencie nastąpiła zmiana. Domyślnie pojawił się inny punkt odbioru, a dotychczasowy trudno było odnaleźć!

»» O praktykach Allegro i sporach biznesowych czytaj tutaj:

InPost skarży się na Allegro. Nieuczciwa konkurencja?

UOKiK bada, czy Allegro faworyzuje własne usługi logistyczne

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego faworyzowania na platformie handlu elektronicznego allegro.pl własnych usług logistycznych Allegro, w tym dostaw do automatów paczkowych Allegro One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery. Podejrzewane działania mogą jednocześnie stawiać w gorszej pozycji firmy kurierskie, które nie należą do tego programu.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny / autor: materiały prasowe UOKiK

Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Allegro: nasze działania są zgodne z prawem

Rzecznik Allegro Marcin Gruszka potwierdził PAP, że przedstawiciele UOKiK przeprowadzili kontrole, a tego typu działania są standardowym elementem procedur prowadzonych przez Urząd.

„Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozostają w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwej konkurencji. Od samego początku postępowania w pełni współpracujemy z Urzędem, przekazując na jego wniosek wszystkie wymagane dokumenty i informacje. W tej sprawie również zapewniamy pełną transparentność i dalszą współpracę” - podkreślił rzecznik Allegro.

Materiały prasowe UOKiK, PAP, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

KSeF. Czy rząd ukrywa skalę zależności od obcej technologii?

Pyrrusowy budżet ministra Domańskiego. Zapaść dochodów

Polski rynek finansowy już się nasyca

»»Gwałtownie rośnie bezrobocie – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24