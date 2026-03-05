Nie daj sobie wcisnąć kitu, kupuj na pewniaka

Błędne oznakowanie kraju pochodzenia wprowadza w błąd i narusza prawa konsumenta. Prezes UOKiK zlecał w tej sprawie kontrole Inspekcji Handlowej i wydał decyzje z milionowymi karami. Efekty? Skala nieprawidłowości w sklepach obecnie jest znikoma, zaś konsumenci mają rzetelną informację o kraju pochodzenia produktów.

Prezes UOKiK w 2020 r. wszczął postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska (JMP), właścicielowi sklepów Biedronka, oraz Kaufland Polska Markety. Kontrole Inspekcji Handlowej potwierdziły, że klienci właśnie tych sieci byli wprowadzani w błąd w sprawie pochodzenia warzyw i owoców w ich ofercie. Informacje na wywieszkach różniły się od tych podanych na opakowaniach czy wynikających z dokumentów dostawy.

Słone kary podziałały edukacyjnie

Nieprawidłowości występowały w 27,8 proc. sklepów Biedronka i 38 proc. sklepów Kaufland skontrolowanych przez Inspekcję Handlową. W 2021 r. UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska (JMP) karę ponad 60 mln zł, a na Kaufland Polska Markety - 13,2 mln zł. Sądy potwierdziły słuszność rozstrzygnięć Prezesa UOKiK.

Kary podziałały i miały funkcję edukacyjną - w wyniku prowadzonych działań oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia uległo zdecydowanej poprawie. W trzecim i czwartym kwartale 2025 r. pracownicy Inspekcji Handlowej ponownie odwiedzili sklepy tych sieci, aby zweryfikować czy błędy w oznakowaniu nadal występują. Dobra informacja dla konsumentów - liczba stwierdzonych nieprawidłowości jest znikoma.

Co więcej, od 17 lutego 2026 r. warzywa i owoce w sklepach muszą być oznaczone flagą kraju pochodzenia – wynika to z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To kolejny krok do tego, aby zapewnić konsumentom rzetelną i przejrzystą informację.

„Rzetelna i prawdziwa informacja o produkcie to jedno z najważniejszych praw konsumenta. W trakcie naszych postępowań potwierdziło się, że klienci sklepów Biedronka i Kaufland nie mieli jasnej informacji o tym, skąd pochodzą warzywa i owoce. Inny kraj widniał na wywieszce, a inny na opakowaniu. Działania UOKiK i kontrole Inspekcji Handlowej sprawiły, że obecnie wywieszki w sklepach w większości przypadków prawidłowo informują o kraju pochodzenia warzyw i owoców. Dla wielu osób ważne jest wspieranie polskich dostawców i wybieranie polskich produktów, dlatego sklepy nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd” – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgłaszaj nieprawidłowości

Jeżeli jednak nadal widzisz nieprawidłowości w oznakowaniu, zgłoś je do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Obecnie to ta - podległa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - instytucja kontroluje jakość i oznakowanie produktów w sklepach. Przejęła te zadania od Inspekcji Handlowej.

Wkrótce oznaczenia słoików z dżemem i miodem

Z kolei etykiety na opakowania z miodem, sokami i dżemami spełniające nowe unijne wymogi będą wymagane od 14 czerwca 2026 r. W myśl nowych przepisów np. etykiety na opakowaniach z miodem będą musiały wskazywać państwa pochodzenia w kolejności malejącej wraz z procentowym udziałem miodu z danego kraju.

